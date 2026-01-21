Streda21. január 2026, meniny má Vincent, zajtra Zora, Zoran, Auróra

Koniec veľkej zlodejskej série v Košiciach: Polícia z krádeží v košických prevádzkach obvinila 40-ročného muža

KOŠICE - V prípade opakovaných krádeží, ku ktorým dochádzalo v uplynulých mesiacoch na území mesta Košice, polícia obvinila 40-ročného muža. Košičan sa mal trestnej činnosti dopúšťať v období od septembra 2024 do januára 2025. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.

Na základe dôkaznej situácie, ako aj toho, že muž bol v predchádzajúcich 24 mesiacoch odsúdený, vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície vzniesol voči mužovi obvinenie pre pokračovací prečin krádeže v súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci. Zároveň bol spracovaný a podaný návrh na podanie obžaloby, o ktorom bude rozhodovať košická prokuratúra.

Podľa doteraz zistených skutočností mal obvinený navštíviť najmenej osem rôznych prevádzok, kde sa zameriaval najmä na finančnú hotovosť a hodnotné predmety. V niekoľkých prípadoch sa do objektov dostal násilím, pričom poškodil zariadenie, ako napríklad dvere, zámky či iné zabezpečovacie prvky.

„Poškodením zariadení spôsobil rôznym poškodeným škodu v celkovej výške presahujúcej 1700 eur. Krádežou vecí a finančnej hotovosti z jednotlivých prevádzok vznikla ďalšia škoda vo výške takmer 2400 eur. Celková spôsobená škoda tak dosiahla viac ako 4000 eur,“ uviedla hovorkyňa.

