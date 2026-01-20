Utorok20. január 2026, meniny má Dalibor, Sebastián, zajtra Vincent

Nezodpovedná jazda v Sabinove: Vodička po zrážke ušla, s takmer 3 promile skončila rovno v cele

SABINOV - Polícia obvinila 28-ročnú Sabinovčanku, ktorá ušla z miesta nehody a neskôr nafúkala takmer tri promile. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že obvinená viedla osobné vozidlo po Prešovskej ulici v Sabinove v nedeľu (18. 1.) popoludní a počas jazdy poškodila iné vozidlo.

„Z miesta nehody ušla. Policajná hliadka vozidlo aj vodičku vypátrala a žena bola podrobená kontrole. Výsledok u nej vykonanej dychovej skúšky presiahol 2,8 promile,“ uviedla Ligdayová s tým, že nezodpovednú šoférku obmedzili na osobnej slobode a skončila v cele policajného zaistenia. Sabinovčanka v súčasnosti čelí obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

