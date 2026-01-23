Naštartovali a ozval sa rachot! Bratia zo Slovenska devastovali v Česku autá: Celá akcia im trvala pár minút

BRNO - Dvojica Slovákov napáchala počas decembra a januára v Brne škody presahujúce tristo tisíc českých korún (viac ako 12 360 eur). Bratia systematicky vykrádali voľne prístupné parkoviská, kde pomocou akumulátorovej brúsky odrezávali katalyzátory a kolesá z áut. Informuje o tom policajný hovorca David Chaloupka.
Nepríjemné prekvapenie čakalo počas decembra a januára na mnohých vodičov v Brne, keď sa ráno pokúsili naštartovať svoje vozidlá zaparkované na voľne prístupných parkoviskách. Mnohých vydesil nečakane hlasný zvuk motora, ktorý naznačoval zásah do výfukového systému. Za vlnou poškodených automobilov stáli bratia zo Slovenska, ktorí napáchali po celom Brne značné škody.
Podľa slov polície dvojica obchádzala rôzne parkoviská a počas krátkych, cielených akcií si vždy vytypovali vhodné vozidlo. "Pomocou akumulátorovej uhlovej brúsky z neho následne odrezali časť výfukového systému vrátane katalyzátora. Zatiaľ čo jeden z bratov strážil okolie a osvetľoval priestor, druhý ležiac pod vozidlom odvádzal 'špinavú prácu'. Celý zákrok trval len niekoľko minút, čo dvojici umožnilo rýchly presun na ďalšie miesto," približuje Chaloupka.
Policajti zistili, že takto poškodili viac než tri desiatky vozidiel. Niekedy dokonca neodolali peknej sade liatych kolies. Spôsobili tak škodu presahujúcu tristo tisíc českých korún, pričom suma, ktorú za katalyzátory získali vo výkupni kovov na Slovensku, je násobne nižšia.
Ich vyčíňanie skončilo v pondelok (19. 1.) nad ránom. "Kriminalisti dvojicu pristihli priamo pri čine, keď sa pokúšala o ďalšiu krádež. V ich vozidle našli šesť odrezaných katalyzátorov a brúsku, ktorú pri krádežiach používali," informuje Chaloupka a dodáva, že obaja muži sa nedostali do konfliktu so zákonom po prvý raz – za obdobnú trestnú činnosť boli už skôr odsúdení na Slovensku. Kriminalisti ich už obvinili z trestných činov krádeže a poškodzovania cudzej veci.