Brutálny útok na taxikára v Trenčíne: Dvojica mužov ho zbila a vyhrážala sa smrťou jemu aj jeho rodine

TRENČÍN - Trenčianski policajti začali trestné stíhanie pre prečiny výtržníctva a nebezpečného vyhrážania. V Trenčíne dvaja muži vo veku 26 a 63 rokov fyzicky napadli 21-ročného taxikára, vyhrážali sa mu smrťou a zničením vozidla. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
K incidentu došlo na parkovacích miestach vyhradených pre taxikárov. Predchádzala mu slovná výmena medzi účastníkmi konfliktu týkajúca sa parkovania vozidiel. Jedna z podozrivých osôb fyzicky napadla poškodeného opakovanými údermi do oblasti tváre a čela. Následne sa do konfliktu zapojil aj druhý muž, ktorý poškodeného taktiež fyzicky napadol údermi do oblasti úst a brady.
„Počas incidentu sa jeden z útočníkov poškodenému opakovane vyhrážal usmrtením, ťažkým ublížením na zdraví, poškodením vozidla a hrozby smerovali aj voči jeho rodine. Vyhrážky u poškodeného vzbudili dôvodnú obavu o jeho život a zdravie, ako aj o bezpečnosť jeho blízkych,“ doplnila hovorkyňa.
Poškodený podľa nej utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie. Podozrivým policajti obmedzili osobnú slobodu a po vykonaní procesných úkonov ich umiestnili do cely policajného zaistenia.