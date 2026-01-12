Pre Slovensko je dovoz agrokomodít z Ukrajiny väčší problém ako z Mercosuru, uviedol Takáč

BRATISLAVA - Pre Slovensko je dovoz poľnohospodárskych komodít z Ukrajiny väčším problémom ako dovozy z juhoamerických štátov skupiny Mercosur. Uviedol to vo zverejnenom videu minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD).
„Pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov je stokrát väčší problém dovoz komodít z Ukrajiny ako dovoz komodít z Mercosuru, pretože SR susedí s Ukrajinou,“ spresnil agrominister. Upozornil, že pri Mercosure niektoré štáty EÚ žiadajú Európsku komisiu o vytvorenie fondu, ktorý by sanoval prípadné škody európskych farmárov z dovozu. „Voláme preto po rovnakom zachovaní toho, čo sa monitoruje pri Mercosure, a žiadame to uplatniť aj na dovozy komodít z Ukrajiny,“ dodal Takáč.
archívne video
Obchodná dohoda medzi EÚ a juhoamerickým zoskupením Mercosur, ktorú štáty EÚ schválili v piatok (9. 1.), bude podpísaná 17. januára v Paraguaji. Oznámil to argentínsky minister zahraničných vecí Pablo Quirno, informovala agentúra AFP.