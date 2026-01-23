Poľnohospodári čelia rastúcej konkurencii, tlaku na ceny i neistote, uviedol Takáč

NITRA - Aktuálne výzvy v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a obchodnej politiky EÚ a pripravovaného nového programového obdobia Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2028 - 2034 dominovali v piatok na stretnutí ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richarda Takáča (Smer-SD) s poľnohospodármi a potravinármi Nitrianskeho kraja. Poľnohospodári a potravinári podľa ministra čelia rastúcej konkurencii, tlaku na ceny a neistote vyplývajúcej z obchodných dohôd.
Situácia v oblasti priamych platieb je podľa Takáča stabilizovaná. „Priame platby dnes na Slovensku nie sú problémom. Procesy sme zrýchlili a preddavky vyplácame v maximálnej miere, ktorú nám umožňuje Európska komisia,“ uviedol. Minister upozornil na zásadné rozdiely medzi predchádzajúcim Programom rozvoja vidieka (PRV) a novým Strategickým plánom. „Kým starý PRV pracoval v rámci projektových výziev s rozpočtom 1,6 miliardy eur, nový Strategický plán má k dispozícii len približne 900 miliónov eur. Nastavený je oveľa prísnejšie,“ upozornil.
Podľa ministra sa podpora musí sústrediť na oblasti s vyššou pridanou hodnotou. „Nemôžeme ďalej stavať našu budúcnosť len na pestovaní jednoduchých monokultúr. Podpora musí smerovať do špeciálnej rastlinnej výroby, živočíšnej výroby a spracovania, ak chceme byť konkurencieschopní a potravinovo sebestační,“ povedal. Za mimoriadne vážnu hrozbu označil návrh Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2028. „Navrhovaný 30-percentný pokles financií, zrušenie externej konvergencie a povinné stropovanie platieb na úrovni 100.000 eur sú pre Slovensko červenou čiarou. Takéto nastavenie by zlikvidovalo farmy, ktoré vznikli na historicky väčších štruktúrach,“ zdôraznil.
V oblasti dovozov z tretích krajín minister upozornil, že najväčším problémom je situácia na východnej hranici EÚ. Omnoho väčšou hrozbou než dohoda s Mercosur je podľa neho nekontrolovaný dovoz z Ukrajiny. Ministerstvo aktuálne intenzívne pracuje aj na legislatívnych zmenách v oblasti pôdy. Register užívateľských vzťahov je nevyhnutnou podmienkou pre ďalšie čerpanie európskych zdrojov. „Zároveň musíme chrániť slovenskú pôdu pred špekulatívnymi nákupmi, keďže jej cena je u nás stále len zlomkom cien v západnej Európe,“ povedal Takáč.