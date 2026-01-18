Kontrola eurofondov OLAFom je bežná: PPA je plne súčinná, uviedol Takáč

BRATISLAVA - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) je v prípade penziónovej výzvy plne súčinná s orgánmi činnými v trestnom konaní (OČTK) aj s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF). Kontrola využívania eurofondov je pritom v jednotlivých krajinách EÚ úplne bežná, zdôraznil v nedeľnej diskusnej relácii Politika 24 televízie JOJ 24 minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) s tým, že vo výzve došlo iba k individuálnym pochybeniam, ktoré sa riešia.
Minister pripomenul, že táto výzva, spájaná s kauzou haciendy, prešla v minulosti viacerými auditmi Európskej komisie (EK). Rovnako ju kontrolovala aj bývalá vláda a vyplácala v nej finančné prostriedky. Výsledkom výzvy sú mnohé úspešné projekty, ktoré fungujú, zdôraznil Takáč. Napriek tomu rezort pod jeho vedením spravil ďalšiu kontrolu.
„V prípade, že sme zistili pri niektorých projektoch nejaké porušenie, odstupovali sme veci na OČTK a niektoré veci sa riešia z pohľadu toho, že žiadame nejaké finančné prostriedky naspäť,“ priblížil. Zdôraznil, že PPA je pri týchto konaniach plne súčinná. „To, že navštívi niektoré krajiny OLAF, je štandardné a bežné. Vykonávajú sa kontroly vo viacerých krajinách,“ doplnil minister.
Zároveň trvá na tom, že sa zistili iba individuálne zlyhania. „Ak niekto niečo robil, nesie si za to zodpovednosť. Ak niekto klamal Pôdohospodársku platobnú agentúru, Európsku komisiu, bude znášať následky,“ podčiarkol Takáč.
V súvislosti so sobotňajším (17. 1.) podpisom obchodnej dohody medzi EÚ a zoskupením juhoamerických krajín Mercosur zdôraznil, že je pre Úniu aj Slovensko výhodná napríklad v oblasti automobilového priemyslu, čo je pre SR kľúčové. Upozornil, že najväčšie riziko predstavuje pre agrosektor, preto Slovensko aj ďalšie krajiny požadujú v tejto oblasti rôzne záruky.
Za väčší problém označil dovozy z Ukrajiny
„Požadujeme, aby bol pravidelný mesačný monitoring dovozu komodít, aby to nespôsobilo problém. Požadujeme, aby boli dodržané európske štandardy pri pestovaní, chove, spracovaní, ktoré musia dodržiavať naši poľnohospodári, a to isté musí dodržiavať aj dodávateľ z tej tretej krajiny. A my sme požadovali, aj som to viackrát deklaroval a žiadal Európsku komisiu, aby sme mali vytvorený aj nejaký špeciálny fond, ktorý by kompenzoval prípadné výpadky pre sektor pôdohospodárstva,“ vymenoval Takáč.
Zároveň si však myslí, že dôsledky tejto dohody obyvatelia SR v obchodoch nijako výrazne nepocítia. Za „tisíckrát“ väčší problém v oblasti poľnohospodárstva označil dovozy z Ukrajiny. V tejto oblasti musia podľa neho platiť prísne pravidlá a obmedzenia. „Preto sme aj v roku 2023 rozšírili základný zoznam potravín, ktoré sú zakázané dovážať na Slovensko z Ukrajiny a predĺžili sme to na dobu neurčitú,“ dodal Takáč. Trvá na tom, že je to správny postup, aj keď má k tomu EK výhrady.