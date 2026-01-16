MIMORIADNY ONLINE Energetická katastrofa na Ukrajine! Rusko zasiahlo všetky elektrárne a deti ohrozuje zima

Piatok16. január 2026, meniny má Kristína, zajtra Nataša

ľudia stoja pri vstupe do stanu v obytnej zóne, kde sa môžu ísť zohriať obyvatelia sídliska po pravidelných ruských útokoch na energetiku v Kyjeve Zobraziť galériu (4)
ľudia stoja pri vstupe do stanu v obytnej zóne, kde sa môžu ísť zohriať obyvatelia sídliska po pravidelných ruských útokoch na energetiku v Kyjeve (Zdroj: TASR/AP Photo/Vladyslav Musiienko)
TASR, ČTK

KYJEV - Ukrajina nikdy nebola a nikdy nebude prekážkou na ceste k mieru, povedal dnes večer ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Reagoval tak zjavne na výrok amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý ho vymenoval ako príčinu pomalého postupu v rokovaniach o ukončení vojny. Tú rozpútalo vo februári 2022 Rusko inváziou do susednej krajiny na rozkaz ruského prezidenta Vladimira Putina.

19:15 Viac ako polovica Ukrajincov podporuje konanie referenda o mierovej dohode, ukazuje prieskum. Približne 55 % Ukrajincov podporuje konanie referenda o potenciálnej mierovej dohode na ukončenie vojny Ruska proti Ukrajine, zatiaľ čo 32 % je proti tejto myšlienke, podľa prieskumu.

18:05 Na Ukrajine nezostala ani jedna elektráreň, na ktorú by ruské jednotky počas vojny ešte nezaútočili. Uviedol to v piatok podpredseda ukrajinskej vlády a minister energetiky Denys Šmyhaľ, píše o tom agentúra RBK-Ukrajina.

17:30 Školy v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev zostanú zatvorené minimálne do 1. februára pre vážnu energetickú krízu spôsobenú ruskými útokmi na infraštruktúru. Metropola má v súčasnosti k dispozícii len približne polovicu elektrickej energie potrebnej na zabezpečenie svojho chodu, uviedol primátor Vitalij Kličko. Informujú o tom agentúry Reuters a AFP.

16:30 Deti v mnohých oblastiach Ukrajiny v súčasných mrazoch ohrozuje podchladenie, upozornil v piatok v Ženeve Detský fond OSN (UNICEF). Podľa jeho predstaviteľov po útokoch ruskej armády na energetickú infraštruktúru začína byť na Ukrajine nedostatok generátorov na výrobu elektriny, píše o tom agentúra Reuters.

15:30 Ukrajinskí vyjednávači sú na ceste do Spojených štátov rokovať o americkom pláne na ukončenie vojny s Ruskom. Dokument o bezpečnostných zárukách USA pre Kyjev by mohol byť podpísaný už počas nadchádzajúcej konferencie Svetového ekonomického fóra (WEF) v švajčiarskom Davose. Na tlačovej konferencii s českým prezidentom Petrom Pavlom to v piatok vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

14:30 Vojenské námorníctvo potvrdzuje vážne poškodenie ruskej továrne na drony po spoločnej operácii so SBU. Oznámenie zverejnilo námorníctvo 16. januára, po tom, čo SBU ako prvé informovalo o útoku o tri dni skôr.

12:40 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes udelil českému prezidentovi Petrovi Pavlovi Rad kniežaťa Jaroslava Múdreho najvyššieho stupňa. Zvyčajne je udeľovaný občanom Ukrajiny aj cudzím štátnym príslušníkom za vynikajúce služby ukrajinskému štátu a národu.

 (Zdroj: SITA/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

12:25 Kremeľ považuje výzvy niektorých európskych štátov na obnovenie dialógu s Ruskom za pozitívne, uviedol v piatok hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Agentúra AFP pripomenula, že na obnovenie spolupráce s Moskvou v otázke Ukrajiny vyzvali lídri Francúzska a Talianska, Emmanuel Macron a Giorgia Meloniová.

12:20 Britská vláda v piatok oznámila, že Ukrajine poskytne 20 miliónov libier (viac ako 23 miliónov eur) na podporu energetickej infraštruktúry, ktorá je terčom ruských útokov. Podpora podľa Spojeného kráľovstva pomôže reagovať na naliehavé potreby a zabezpečiť teplo a elektrinu pre milióny rodín. Informuje o tom stanica Sky News a oficiálne vyhlásenie britskej vlády.

12:15 Francúzsko nahradí USA ako hlavného dodávateľa spravodajských informácií pre Kyjev, vyhlásil Macron. Táto zmena má za cieľ vyriešiť závislosť Kyjeva od USA v oblasti vojenských spravodajských informácií, ktorú Trumpova administratíva viackrát využila ako páku proti Ukrajine.

11:11 Ukrajina zmierňuje pravidlá týkajúce sa zákazu vychádzania, keďže sa prehlbuje energetická kríza spôsobená ruskými útokmi. Ukrajina zmierňuje obmedzenia týkajúce sa zákazu vychádzania, aby občania mohli aj v noci navštevovať centrá humanitárnej pomoci, uviedol minister energetiky Denys Shmyhal.

10:01 Európa vsádza na to, že Ukrajina vojnu s Ruskom vyhrá, a že splatenie európskej pôžičky a rekonštrukcia by sa uhradili z reparácií vyplatených Rusom. V pravidelnom rozhovore pre maďarský verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió to v piatok uviedol maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý dodal, že tvrdenie, že by niekto mohol poraziť Rusko, je za hranicou detských rozprávok.

10:00 Bývalá ukrajinská premiérka Julija Tymošenková dnes ako sfalšovanú odmietla nahrávku, ktorá ju podľa úradov usvedčuje z korupcie. Prokurátor žiada uvalenie kaucie vo výške 50 miliónov korún na Tymošenkovú, ktorá stojí na čele jednej z opozičných strán v ukrajinskom parlamente. Oznámili to ukrajinské médiá.

8:55 Ukrajina bola v noci na piatok vystavená útokom 76 ruských dronov. Ukrajinská armáda uviedla, že 53 z nich bolo zostrelených alebo inak zneškodnených. Deväť útočných dronov však zasiahlo 19 miest a na inom mieste dopadli na zem trosky bezpilotného lietadla. Terčom dronových útokov bolo opäť aj hlavné mesto Kyjev, informovala britská stanica BBC

8:13 Český prezident Petr Pavel druhým dňom pokračuje v návšteve Ukrajiny. Vlakom ráno pricestoval do Kyjeva, kde ho na hlavnej stanici privítal šéf ukrajinskej diplomacie Andrij Sybiha. Prezident by sa dnes mal stretnúť so svojím ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským a ďalšími predstaviteľmi krajiny, ktorá sa už skoro štyri roky bráni ruskej ozbrojenej agresii.

6:29 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok neskoro večer požadoval od tamojšej vlády v súvislosti s novými ruskými útokmi na energetické zariadenia v krajine prijatie riešenia do jedného dňa, informuje agentúra DPA. „Predovšetkým v záujme toho, aby sa zvýšil dovoz elektriny a všetky možnosti rezervných dodávok,“ povedal v pravidelnom večernom videoposolstve Zelenskyj. Ako dodal, potrebná je aj silnejšia spolupráca medzi miestnymi samosprávami a energetickými spoločnosťami.

6:25 Ruské vzdušné útoky uvrhli minulý týždeň podľa agentúry AFP polovicu Kyjeva do tmy a chladu, pričom starosta Vitalij Kličko vyzval obyvateľov, aby dočasne odišli, ak môžu. Šesť dní potom zostalo takmer 300 obytných výškových budov v metropole bez dodávok tepla, oznámil vo štvrtok Kličko. Mesto čelí výpadkom v dodávkach prúdu. Médiá opisujú, ako sa Ukrajinci s ťažkými podmienkami v mrazivom počasí vyrovnávajú. Používajú pritom bunkre z matracov, starobylé kúrenie a zohriať sa môžu v takzvaných staniciach nezlomnosti.

Ukrajina nikdy nebola a nikdy nebude prekážkou mieru

"Hovorili sme aj o diplomatickej práci s Amerikou - Ukrajina nikdy nebola a nikdy nebude prekážkou mieru," uviedol Zelenskyj vo svojom pravidelnom večernom videu s odvolaním sa na telefonický hovor s generálnym tajomníkom NATO Marekom Ruttom. Trump v stredajšom rozhovore s agentúrou Reuters vyhlásil, že Putin je podľa jeho názoru pripravený uzavrieť dohodu, zatiaľ čo Ukrajina je k dohode menej pripravená. Na otázku, prečo americké sprostredkovanie doteraz neviedlo k ukončeniu najväčšieho vojenského konfliktu v Európe od druhej svetovej vojny, odpovedal: "Zelenskyj. "

Trumpove slová dnes kvitoval Kremeľ. Jeho hovorca Dmitrij Peskov povedal, že Putin zostáva otvorený dohode, a varoval, že sa Kyjevu "každým dňom" zužuje priestor na rozhodovanie o ukončení vojny. Zelenskyj vo svojom dnešnom videoposolstve ďalej povedal, že pokračujúce útoky Ruska na ukrajinské energetické objekty a ďalšie ciele dokazujú, že Moskva nemá záujem o mier. "Práve ruské rakety, ruské (drony) Šáhedy a ruská snaha Ukrajinu zničiť sú jasným dôkazom toho, že Rusko nemá o nejaké dohody vôbec záujem," povedal ukrajinský prezident. Trumpovo hodnotenie kontrastuje tiež s názorom európskych spojencov, ktorí dôsledne tvrdia, že Moskva nejaví záujem ukončiť vojnu. Moskva ako jednu z podmienok pre ukončenie bojov požaduje, aby jej Ukrajina vydala celý Donbas vrátane územia, ktoré ruskí vojaci doteraz nedokázali obsadiť. Ukrajina sa svojho územia vzdať nehodlá.

