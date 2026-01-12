Šialená jazda v Banskej Bystrici! Vodička na drogách preletela na červenú, vrazila do policajtov... Autentické VIDEO

BANSKÁ BYSTRICA - Na Štefánikovom nábreží v Banskej Bystrici došlo k zrážke policajného auta s osobným vozidlom. Vodička pravdepodobne nerešpektovala červené svetlo a vrazila do policajtov. Orientačný test potvrdil prítomnosť drog v jej tele.
V svetelnej križovatke na Štefánikovom nábreží v Banskej Bystrici došlo k zrážke dvoch áut, pričom jedno vozidlo bolo hliadky banskobystrických PMJ-čkárov. "Podľa informácií z doterajšieho objasňovania nehody, príčinou zrážky malo byť nedanie prednosti policajnému autu. Vodička prechádzajúca križovatkou v smere na Brezno, pravdepodobne nerešpektovala svetelnú signalizáciu a do križovatky vošla na červenú. Vozidlo polície prechádzalo v tom čase križovatkou v smere od Kapitulskej ulice na ulicu 9. Mája, pričom došlo k zrážke," približuje banskobystrická krajská polícia, ktorá zverejnila autentické video z nehody.
Pri nehode sa podľa polície nikto vážne nezranil. Dychová skúška u vodiča služobného vozidla polície bola s negatívnym výsledkom. "43-ročná vodička osobného auta Škoda Octavia bola taktiež podrobená dychovej skúške, ktorej výsledok prítomnosť alkoholu vylúčil, no u vodičky bola pri orientačnom teste na omamné a psychotropné látky zistená prítomnosť drog – amfetamínu a metamfetamínu," uvádza polícia s tým, že dopravná nehoda je v štádiu objasňovania.