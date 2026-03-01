Na smrť Chameneího sa ani nepokúšajte odpovedať, udrieme takou SILOU, akú ste ešte nezažili, pohrozil Trump!

WASHINGTON - Spojené štáty udrú na Irán „silou, akú ešte nikdy predtým nevideli“, ak sa islamská republika pokúsi o odvetu za americko-izraelské údery, ktoré pripravili o život iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího. Informuje o tom agentúra AFP.
„Irán práve vyhlásil, že dnes zasiahne veľmi tvrdo, tvrdšie než kedykoľvek predtým,“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social.
„ALE TO NECH RADŠEJ NEROBIA, PRETOŽE AK TO UROBIA, UDRIEME NA NICH SILOU, AKÚ NIKDY PREDTÝM NEVIDELI!“ dodal.
Iránske Revolučné gardy predtým v nedeľu v reakcii na potvrdenie smrti najvyššieho duchovného lídra ajatolláha Alího Chameneího oznámili, že proti Izraelu a základniam USA spustia „najzúrivejšiu“ operáciu v histórii. „Najzúrivejšia útočná operácia v dejinách ozbrojených síl Iránskej islamskej republiky sa začne každú chvíľu,“ uviedli gardy na platforme Telegram.
Časť Iráncov želá „smrť Amerike“
Irán sa pripravil na „všetky scenáre“ vrátane ďalšieho postupu po smrti najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího, uviedol v nedeľu predseda iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf. Tajomník iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti Alí Larídžání vyhlásil, že proces odovzdania moci sa začne v nedeľu, informovala agentúra AFP.
„Pripravili sme sa na tieto chvíle a zvážili sme všetky scenáre,“ povedal Kálíbáf vo videu odvysielanom štátnou televíziou. Dodal, že americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu „prekročili naše červené čiary“ a „ponesú následky“.