Nezodpovedný vodič v Nitre: Jazdil pod vplyvom rôznych drog

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)
NITRA - Policajti pohotovostnej motorizovanej jednotky odhalili v Nitre vodiča, ktorý jazdil pod vplyvom rôznych drog. Policajti kontrolovali vozidlo značky Alfa Romeo. Jeho 43-ročného vodiča podrobili dychovej skúške s negatívnym výsledkom, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Následný skríningový test na drogy však bol pozitívny na metamfetamín, amfetamín, benzodiazepín a kokaín, potvrdila polícia. Lekárskym vyšetrením v nemocnici bola zistená prítomnosť aj ďalšej omamnej látky, konkrétne metadonu.