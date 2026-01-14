Drogový test prezradil pravdu: Vodič v Lokci jazdil pod vplyvom metamfetamínu a amfetamínu

Vodič pod vplyvom drog. (Zdroj: Polícia SR Žilinský kraj)
LOKCA- Policajti z okresného dopravného inšpektorátu v Dolnom Kubíne zastavili a skontrolovali 47-ročného vodiča vozidla, ktorý jazdil po ceste číslo I/78 v obci Lokca v okrese Námestovo pod vplyvom drog. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Orientačný test na požitie iných návykových látok bol pozitívny na metamfetamín a amfetamín,“ uviedli policajti s tým, že počas kontroly vodič vykonal aj dychovú skúšku na alkohol s negatívnym výsledkom.