Pondelok12. január 2026, meniny má Ernest, Ernestína, zajtra Rastislav

Požiar po zrážke na D1: Nehoda dvoch áut pri Senci si vyžiadala dvoch zranených, diaľnica stála

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Bratislavský kraj)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Hasiči poskytli v nedeľu (11. 1.) pri dopravnej nehode na diaľnici D1 pri Senci prvú pomoc dvom zraneným ľuďom. Následne ich odovzdali záchranárom. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).

„Jeden z automobilov začal v dôsledku dopravnej nehody horieť. Jeho posádka sa v tom čase nachádzala už mimo vozidla. Hasiči požiar zlikvidovali prostredníctvom dvoch prúdov vody, dvom zraneným osobám poskytli predlekársku prvú pomoc a odovzdali ich do opatery zdravotníckych záchranárov. Zasahujúci hasiči následne uniknuté prevádzkové kvapaliny zasypali sorpčným materiálom a sprejazdnili vozovku,“ priblížil zbor.

V nedeľu popoludní sa na D1 pri Senci stala dopravná nehoda dvoch osobných áut spojená s požiarom. Na nevyhnutný čas bola diaľnica neprejazdná.

Viac o téme: PožiarDopravná nehodaD1SenecHasičský a záchranný zbor (HaZZ)
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

AKTUÁLNE Dopravná nehoda dvoch
AKTUÁLNE Dopravná nehoda dvoch kamiónov uzavrela cestu medzi Krupinou a Zvolenom
Domáce
FOTO Nočná dráma na Orave:
Nočná dráma na Orave: Pri tragickej dopravnej nehode pri Námestove zomreli dvaja ľudia!
Domáce
Dopravná nehoda v Medzibrodí
Dopravná nehoda v Medzibrodí nad Oravou! Vyžiadala si zranenia troch osôb
Domáce
Ilustračné foto
Vážna dopravná nehoda pri Martine: Dievča zostalo zakliesnené pod autobusom! Zásah hasičov
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Výstava Múzeum hodnôt - Obrazová správa o Slovensku
Výstava Múzeum hodnôt - Obrazová správa o Slovensku
Správy
Rodiny s deťmi sa sánkujú na Kamzíku
Rodiny s deťmi sa sánkujú na Kamzíku
Správy
Zrekonštruovaná autobusová stanica v Trenčíne
Zrekonštruovaná autobusová stanica v Trenčíne
Správy

Domáce správy

Požiar po zrážke na
Požiar po zrážke na D1: Nehoda dvoch áut pri Senci si vyžiadala dvoch zranených, diaľnica stála
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Zima PRITVRDÍ: Najskôr výdatné
Zima PRITVRDÍ: Najskôr výdatné sneženie, potom... Vystrieda ho mimoriadne NEBEZPEČNÝ jav!
Domáce
U. S. Steel
Napätie v košických oceliarňach! Odborári v U. S. Steel vyhlásili štrajkovú pohotovosť
Domáce
Komárno zavádza telesné kamery pre mestských aj štátnych policajtov, zvýšia bezpečnosť aj kontrolu zásahov
Komárno zavádza telesné kamery pre mestských aj štátnych policajtov, zvýšia bezpečnosť aj kontrolu zásahov
Komárno

Zahraničné

FOTO V Iráne stále prebiehajú
Mimoriadny stav v Iráne! Teherán to má vraj už pod kontrolou: Z protestov viní USA a Izrael, počet obetí je v stovkách
Zahraničné
Meta sa búri proti
Meta sa búri proti zákazu sociálnych sietí pre deti: Austrálii odkazuje, aby zákaz prehodnotila
Zahraničné
Friedrich Merz
Merz odsúdil brutálne násilie v Iráne: Ide podľa neho o znak slabosti, vyzýva na ochranu demonštrantov
Zahraničné
Zima paralyzovala Frankfurt! Letisko
Zima paralyzovala Frankfurt! Letisko ruší lety pre sneh a námrazu: Nasadené sú desiatky odmrazovačov
Zahraničné

Prominenti

Zlaté glóbusy sú rozdané:
Zlaté glóbusy sú rozdané: Udeľovanie ovládli Jedna bitka za druhou a Hamnet... Toto sú mená víťazov!
Zahraniční prominenti
Gabriela Marcinková a Tomáš
Nielen Marcinková a Maštalír: Do triedy Pána profesora vstúpia mladé talenty! Poznáte ich...
Domáci prominenti
Teyana Taylor
Slávna herečka na červenom koberci: Nedala sa prehliadnuť... Chýbali jej už len krídla!
Zahraniční prominenti
NAHOTA je stále v
NAHOTA je stále v kurze: Heidi Klum HORE BEZ a slávny spevák... Čo to tam skrývaš?
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Muž spadol do horúceho
Vedci odhalili miesto, kde sa zrodil život na Zemi! Kolíska života môže byť na dne oceánu: Tajomné hydrotermálne prieduchy
Zaujímavosti
MIMORIADNY objav vo Veľkej
MIMORIADNY objav vo Veľkej Británii: VZÁCNY nález rozšíri znalosti archeológov! Vojnové trofeje
Zaujímavosti
Svaly už nefrčia? TO,
Svaly už nefrčia? TO, čo sa páči dvadsiatničkám, staršie ženy nechcú ani vidieť! Veda vysvetľuje prečo
Zaujímavosti
Šťava z tejto zeleniny
Šťava z tejto zeleniny vám zníži tlak, podporí mozog a zlepší trávenie
vysetrenie.sk

Dobré správy

Novinky, ktoré majú prispieť
Novinky, ktoré majú prispieť k jednoduchšiemu cestovaniu: Ktorých liniek sa týkajú?
regiony.zoznam.sk
Koniec obmedzení pre dve
Koniec obmedzení pre dve mestá či nový režim kvôli práci a škole: Zistite, čo sa mení
nitra.zoznam.sk
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce

Ekonomika

Akú výšku majú dôchodky v Európe? Rozdiely sú naozaj priepastné!
Akú výšku majú dôchodky v Európe? Rozdiely sú naozaj priepastné!
Zvýšené dôchodky sú už na ceste: Kto si polepší a ako sa menia minimálne penzie?
Zvýšené dôchodky sú už na ceste: Kto si polepší a ako sa menia minimálne penzie?
Opäť budeme mať hlbšie do peňaženky: V obchodoch si priplatíme výrazne viac ako zvyšok Európy!
Opäť budeme mať hlbšie do peňaženky: V obchodoch si priplatíme výrazne viac ako zvyšok Európy!
TOP 10 najdrahších obrazov vydražených v roku 2025: Ich hodnota je v desiatkach miliónov!
TOP 10 najdrahších obrazov vydražených v roku 2025: Ich hodnota je v desiatkach miliónov!

Šport

Pospíšil poslal štipľavý odkaz: Moja forma? Karma za to, že ma nezobrali do reprezentácie
Pospíšil poslal štipľavý odkaz: Moja forma? Karma za to, že ma nezobrali do reprezentácie
Tipsport ELH
Za sebou nechali celé štartové pole: Adamov a Garguláková získali zlato, vyhrala aj Straková
Za sebou nechali celé štartové pole: Adamov a Garguláková získali zlato, vyhrala aj Straková
Beh na lyžiach
VIDEO Kokosy na snehu po americky: Hanba bobistov USA, takmer celá posádka vypadla pri štarte
VIDEO Kokosy na snehu po americky: Hanba bobistov USA, takmer celá posádka vypadla pri štarte
Ostatné
Veselé pondelkové ráno pre slovenský tenis: Hrunčáková deklasovala súperku na Australian Open
Veselé pondelkové ráno pre slovenský tenis: Hrunčáková deklasovala súperku na Australian Open
Australian Open

Auto-moto

Železničná doprava zostáva stále najbezpečnejšia napriek nehodám, tvrdí odborník
Železničná doprava zostáva stále najbezpečnejšia napriek nehodám, tvrdí odborník
Doprava
Peugeot 408 s dôslednou modernizáciou: viac výkonu, viac komfortu
Peugeot 408 s dôslednou modernizáciou: viac výkonu, viac komfortu
Predstavujeme
TEST: Hyundai Staria HEV - hyperpohon zapnúť
TEST: Hyundai Staria HEV - hyperpohon zapnúť
Klasické testy
NDS odovzdá do prevádzky dve dôležité stavby na D1, začne s výstavbou úsekov D3
NDS odovzdá do prevádzky dve dôležité stavby na D1, začne s výstavbou úsekov D3
Doprava

Kariéra a motivácia

Až 200-tisíc pracovných miest v Európe môžu zrušiť: Ohrozený je tento jeden sektor!
Až 200-tisíc pracovných miest v Európe môžu zrušiť: Ohrozený je tento jeden sektor!
Aktuality
Naozaj chcú ženy menej povýšenia ako muži? Takéto dáta by ste nečakali!
Naozaj chcú ženy menej povýšenia ako muži? Takéto dáta by ste nečakali!
Kariérny rast
6 typov finančnej osobnosti: Ktorý z nich ste vy a ako to ovplyvní váš rok 2026?
6 typov finančnej osobnosti: Ktorý z nich ste vy a ako to ovplyvní váš rok 2026?
Motivácia a inšpirácia
Prečo sa 80 % ľudí mýli pri výbere kariéry a ako sa vyhnúť nesprávnemu výberu?
Prečo sa 80 % ľudí mýli pri výbere kariéry a ako sa vyhnúť nesprávnemu výberu?
Hľadám prácu

Varenie a recepty

Kuracie prsia v cestíčku z taveného syra – je také dobré, že v ňom budete vyprážať všetko.
Kuracie prsia v cestíčku z taveného syra – je také dobré, že v ňom budete vyprážať všetko.
Recept na krémové cestoviny s hubami a syrom z jednej panvice
Recept na krémové cestoviny s hubami a syrom z jednej panvice
Mliečna ryža: Jedna surovina rozhodne o tom, či bude dokonalá
Mliečna ryža: Jedna surovina rozhodne o tom, či bude dokonalá
Rady a tipy
Čo so zvyškom ryže? Tipy, vďaka ktorým ju už nikdy nevyhodíte
Čo so zvyškom ryže? Tipy, vďaka ktorým ju už nikdy nevyhodíte
Rady a tipy

Technológie

Skaly staré 3,7 miliardy rokov prepisujú históriu Zeme a Mesiaca, tvrdia vedci. Ukazujú, čo sa stalo po zrážke Zeme s Theiou
Skaly staré 3,7 miliardy rokov prepisujú históriu Zeme a Mesiaca, tvrdia vedci. Ukazujú, čo sa stalo po zrážke Zeme s Theiou
Veda a výskum
Kvantová mechanika funguje, no možno nevysvetľuje realitu. Vedci spochybňujú náš obraz času a častíc
Kvantová mechanika funguje, no možno nevysvetľuje realitu. Vedci spochybňujú náš obraz času a častíc
Správy
O studenej sprche sa hovorí, že prospieva zdraviu. Ide o mýtus alebo pravdu? Dáta ukazujú, čo sa v tele reálne deje
O studenej sprche sa hovorí, že prospieva zdraviu. Ide o mýtus alebo pravdu? Dáta ukazujú, čo sa v tele reálne deje
Veda a výskum
Astronómovia odhalili vôbec prvú „nepodarenú galaxiu“ vo vesmíre: V Cloud-9 hviezdy nenájdeš, no zato je plná temnej hmoty
Astronómovia odhalili vôbec prvú „nepodarenú galaxiu“ vo vesmíre: V Cloud-9 hviezdy nenájdeš, no zato je plná temnej hmoty
Vesmír

Bývanie

Stojí v Prievidzi, no za susedov má lúku a les. Za nenápadnou fasádou skrýva bungalov nadčasovú domácnosť
Stojí v Prievidzi, no za susedov má lúku a les. Za nenápadnou fasádou skrýva bungalov nadčasovú domácnosť
Začali lopatkovcu vädnúť, hnednúť alebo černieť listy? Toto sú možné dôvody a riešenia
Začali lopatkovcu vädnúť, hnednúť alebo černieť listy? Toto sú možné dôvody a riešenia
Zostalo po Vianociach prázdno? 9 cenovo dostupných tipov, ako si cez zimu vytvoriť útulný domov
Zostalo po Vianociach prázdno? 9 cenovo dostupných tipov, ako si cez zimu vytvoriť útulný domov
Navonok bežný dom skrýva prekvapivé vnútro. Uctil si minulosť aj atmosféru vidieka, no je iný, ako by ste čakali
Navonok bežný dom skrýva prekvapivé vnútro. Uctil si minulosť aj atmosféru vidieka, no je iný, ako by ste čakali

Pre kutilov

Po rokoch výroby domácich klobás prezradil všetky svoje skúsenosti: Tajomstvo dokonalej klobásy netkvie len v mäse a koreninách
Po rokoch výroby domácich klobás prezradil všetky svoje skúsenosti: Tajomstvo dokonalej klobásy netkvie len v mäse a koreninách
Recepty
Ako odstrániť hrdzu zo záhradného náradia? Netreba nič kupovať, všetko potrebné máte doma
Ako odstrániť hrdzu zo záhradného náradia? Netreba nič kupovať, všetko potrebné máte doma
Údržba a opravy
Vyzerá ako namaľovaná a v noci sa hýbe: Spoznajte rastlinu, ktorá sa okamžite stane stredobodom izby
Vyzerá ako namaľovaná a v noci sa hýbe: Spoznajte rastlinu, ktorá sa okamžite stane stredobodom izby
Izbové rastliny
Chcete mať uvarené zemiaky o polovicu skôr? Zabudnite na ocot, skúste trik s maslom!
Chcete mať uvarené zemiaky o polovicu skôr? Zabudnite na ocot, skúste trik s maslom!
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Róby z Golden Globes 2026: Jennifer Lawrence ohúrila v kvetinovej róbe, úchvatná Selena Gomez a ďalšie
Zahraničné celebrity
Róby z Golden Globes 2026: Jennifer Lawrence ohúrila v kvetinovej róbe, úchvatná Selena Gomez a ďalšie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
V Iráne stále prebiehajú
Zahraničné
Mimoriadny stav v Iráne! Teherán to má vraj už pod kontrolou: Z protestov viní USA a Izrael, počet obetí je v stovkách
Zima PRITVRDÍ: Najskôr výdatné
Domáce
Zima PRITVRDÍ: Najskôr výdatné sneženie, potom... Vystrieda ho mimoriadne NEBEZPEČNÝ jav!
U. S. Steel
Domáce
Napätie v košických oceliarňach! Odborári v U. S. Steel vyhlásili štrajkovú pohotovosť
Trapas v priamom prenose
Zahraničné
Trapas v priamom prenose pred kamerami: Známa NOVINÁRKA vybuchla pri otázke o Bratislave, Slováci zúria!

Ďalšie zo Zoznamu