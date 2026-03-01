Irán pritvrdil v odvete: Z Kataru, Spojených arabských emirátov a Bahrajnu hlásia ďalšie výbuchy

DUBAJ - V nedeľu ráno bolo v mestách v Perzskom zálive – v Dubaji, Dauhe a Manáme – počuť nové explózie po tom, ako Irán spustil ďalšie kolo odvety za útoky USA a Izraela. Reportéri AFP zaznamenali explózie v Spojených arabských emirátoch, v Katare i v Bahrajne.
Novinári stanice al-Džazíra uviedli, že v Kuvajte sa ozývajú sirény po tom, čo Teherán spustil novú sériu úderov.
Z Jordánska zase hlásia, že obranné systémy zostrelili rakety, ktoré vstúpili do vzdušného priestoru nad hlavným mestom Ammán aj v severných oblastiach krajiny. AFP uviedla, že v nedeľu ráno bolo po výbuchoch nad katarskou metropolou Dauha vidieť hustý čierny dym.
Už v sobotu otriasli viacerými mestami v Perzskom zálive explózie, pri ktorých zahynuli najmenej dvaja ľudia v Abú Zabí. Irán zasiahol letiská aj v Dubaji a Kuvajte, ako aj vojenské základne a obytné oblasti v bahrajnskom hlavnom meste Manáma. Útoky vyvolali obavy z rozšírenia konfliktu a otriasli regiónom, ktorý bol dlhodobo považovaný za „bezpečný prístav“ v nestabilnom Strednom východe, dodáva AFP.