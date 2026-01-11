Výška stravného pri zahraničných pracovných cestách pôjdu hore: TABUĽKA nových súm! Vieme, koho sa to dotkne

BRATISLAVA - Sumy stravného pri zahraničných pracovných cestách má ísť čoskoro hore. V prípade niektorých krajín stúpnu až o desiatky eur. Má to však háčik.
Ako upozornil odborník na sociálnu politiku Jozef Mihál, k zvýšeniu by malo prísť už od 25. januára 2026. Bude sa ale týkať len "mobilných zamestnancov v cestnej doprave". Sem patria vodiči a ďalší členovia cestujúceho personálu, ktorí vykonávajú dopravné činnosti v cestnej doprave pre zamestnávateľa v pracovnom pomere.
Zmena vyplýva z návrhu opatrenia misterstva financií, ktorého cieľom je ustanoviť osobitné základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pre mobilných zamestnancov v cestnej doprave vo vybraných krajinách.
Rezort vysvetlil, že vodiči sú často odkázaní na prenocovanie priamo vo vozidlách na parkoviskách a odstavných plochách mimo bežnej infraštruktúry ubytovacích zariadení. S tým sú spojené opakované a nevyhnutné výdavky, ako sú poplatky za použitie toaliet, sprchových zariadení, práčok a iných základných hygienických služieb. "Tieto služby sú v mnohých krajinách spoplatnené prostredníctvom automatických systémov (napr. turnikety, automaty), pričom získanie pokladničného dokladu alebo iného preukázateľného účtovného dokladu je často nemožné alebo značne komplikované. Uvedené výdavky tak nie je možné štandardným spôsobom preukazovať a tým pádom ani refundovať ako oprávnené cestovné náhrady, hoci ide o objektívne a nevyhnutné náklady spojené s výkonom ich práce," vysvetlil rezort.
Poukazujú zároveň aj na to, že vodiči počas výkonu práce nemajú reálnu možnosť slobodne si vyberať miesto stravovania a stravujú sa v motorestoch a na čerpacích staniciach pri dialniciach, kde sú ceny výrazne vyššie, čo vedie k ďalšiemu nárastu reálnych nákladov na stravovanie počas pracovnej cesty. "Navrhované osobitné základné sadzby stravného pre vybrané krajiny, ktoré sú vyššie ako základné sadzby stravného určené pre tieto krajiny, a ktoré budú uplatniteľné výlučne pre mobilných zamestnancov v cestnej doprave, majú za cieľ reflektovať skutočné životné náklady vodičov počas výkonu práce v zahraničí, a tým zabezpečiť spravodlivejšiu kompenzáciu ich výdavkov," uviedli.
Návrh je aktuálne v skrátenom pripomienkovom konaní.