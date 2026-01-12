Pozor v Tatrách a Malej Fatre! Lavínové nebezpečenstvo stúplo: Vietor vytvoril nebezpečné dosky a vankúše

LIPTOVSKÝ HRÁDOK - Vo Vysokých, Západných Tatrách a Malej Fatre platí v pondelok v polohách nad pásmom lesa zvýšené lavínové nebezpečenstvo, tretí stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. V Nízkych Tatrách, Veľkej Fatre a Lúčanskej Malej Fatre platí mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).
Lavínové nebezpečenstvo sa vplyvom silného vetra rozšírilo na všetky orientácie. Pod skalnými stenami, tesne pod sedlami, v žľaboch a muldách sa vytvorili snehové dosky a vankúše. „Uvoľnenie lavíny na týchto miestach je možné už pri malom dodatočnom zaťažení. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj malé a stredne veľké samovoľné lavíny. V severnom sektore naďalej ostáva lavínovým problémom aj mäkký hranato zrnný sneh, ktorý je v snehovej pokrývke ťažko rozpoznateľný,“ podotklo stredisko.
Snehová pokrývka sa vplyvom sneženia spojeného s veľmi silným vetrom veľmi rýchlo menila. Striedajú sa miesta, kde je naviate veľké množstvo snehu s miestami, ktoré sú vyfúkané do staršieho tvrdého podkladu, trávy a skál. Väčšina snehu je sfúkaná do pásma lesa a kosodreviny. „Vplyvom veľmi chladného vzduchu sa tento sneh nevie previazať s podkladom, ktorý tvorí starší sneh, prípadne vetrom naviate dosky. Preto sa pod novým snehom aj pod staršou vrstvou tvorí mäkký hranato zrnný sneh, v teréne veľmi ťažko rozpoznateľný,“ dodalo SLP.