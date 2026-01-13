Zásah v Malej Fatre: Skialpinista uviazol vo Vodárenskom žľabe, pomohli mu horskí záchranári

(Zdroj: hzs.sk)
TERCHOVÁ - Horskí záchranári z Oblastného strediska Malá Fatra pomáhali v utorok popoludní 24-ročnému skialpinistovi, ktorý uviazol vo Vodárenskom žľabe. Informovala o tom Horská záchranná služba na svojej webovej stránke.
„Skialpinistovi sa počas túry poškodilo viazanie na lyžiach, ktoré nebolo možné opraviť a vzhľadom na nový hlboký sneh sa následným pohybom aj vyčerpal. Nakoľko poskytol súradnice svojej polohy, bola jeho lokalizácia v teréne výrazne uľahčená,“ priblížila zásah HZS. Doplnila, že horskí záchranári muža sprevádzali k hornej stanici lanovky na Chlebe, odkiaľ pokračoval ďalej na vlastnú žiadosť samostatne.