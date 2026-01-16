Po rokoch opäť ožíva aj Lučanského prípad: Ombudsman má toho DOSŤ, podmienky vo väzbe poženie do Štrasburgu!

BRATISLAVA - Do prípadu podmienok vo väzbe na Slovensku pravdepodobne vstúpi Európsky súd pre ľudské práva. Ten sa bude zaoberať sťažnosťou v prípade úmrtia bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského. Ten zomrel na sklonku roka 2020 vo väzbe, kde spáchal samovraždu. Všetko rozbehol verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský. Ten chce docieliť zmenu pri podmienkach vo väzniciach.
Europský súd Dobrovodskému povolil vstup do konania v prípade Lučanský proti Slovenskej republike (sťažnosti č. 30478/24 a 2634/25, pozn. red.). "13. januára 2026 som doručil súdu písomnú intervenciu, v ktorej sú obsiahnuté moje zistenia a zistenia mojej predchodkyne, profesorky Patakyovej. Zistenia sa týkajú posúdenia podmienok výkonu kolúznej väzby a systému prevencie samovrážd vo výkone trestu odňatia slobody a vo výkone väzby. V intervencii som sa nijakým spôsobom nevyjadroval k okolnostiam úmrtia v danom prípade," spresnil ombudsman.
Prípad podmienok vo väzbe chcela riešiť už Patakyová
Patakyová, ktorá na stoličke ombudsmanky sedela pred Dobrovodský, vyzvala listom Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky na zmenu príslušnej právnej úpravy z dôvodu možného systémového porušenia práva na súkromný a rodinný život ľudí v kolúznej väzbe. "Možné systémové porušenie práv obvinených v kolúznej väzbe odôvodňovala absenciou osobitného limitu maximálnej dĺžky trvania kolúznej väzby, osobitným režimom povoľovania a realizácie návštev, špecifickým spôsobom korešpondencie obvineného v kolúznej väzbe a obmedzeniami týkajúcimi sa možnosti telefonovania," spresnil nástupca Patakyovej.
Zapojenie tretej strany je dôležité, upozorňuje Dobrovodský
Podľa ombudsmana sú na Slovensku aj prípady, kedy ľudia, ktorí sa dostali do kolúznej väzby (z hľadiska prevencie ovplyvňovania svedkov) trávia v týchto priestoroch aj dobrých 23 hodín denne. Pri takýchto podmienkach sa v prípade samoty v cele môžu v človeku spustiť rôzne procesy.
Národný preventívny mechanizmus (NPM) ako problematickú oblasť identifikuje najmä nastavenie starostlivosti o osoby so zvýšeným alebo s vysokým rizikom samovraždy. Hlavne po ich hospitalizácii v Nemocnici pre obvinených a odsúdených a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Trenčín. "V týchto prípadoch sa liečba zameriava predovšetkým na úpravu medikácie, zatiaľ čo iné formy terapeutických alebo psychosociálnych intervencií sú využívané len v obmedzenej miere," tvrdí Dobrovodský.
"Informácie získané v rámci mojej činnosti poukazujú na to, že režim kolúznej väzby je zo svojej podstaty spojený so zvýšeným rizikom sociálnej a zmyslovej izolácie. To má potenciálne nepriaznivé dôsledky na duševné zdravie a rodinný život obvinených osôb," tvrdí ombudsman s tým, že historická skúsenosť na Slovensku ukazuje, že v prípadoch, keď trvanie a rozsah obmedzení kontaktu s vonkajším svetom nie sú dostatočne jasne vymedzené, existuje reálne riziko závažného zásahu do práv chránených Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
Na odborníkov, žiaľ, nie sú peniaze
Hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Anna Bečková Ragasová podľa TV JOJ pripustila, že by uvítali prítomnosť psychiatra v každom ústave. Problémom však je málo takýchto špecialistov a obmedzené platové možnosti.
Väzni podľa nich konajú aj demonštratívne pokusy o samovraždu (len naoko). Tí, ktorí sa naozaj chcú zabiť, to takto nevykonávajú a často sa tomu nedá ani úplne zabrániť. V prípade úmrtia bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského polícia trestné stíhanie zastavila. Po jeho samovražde dokonca na podnet vtedajšej ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej vznikla komisia na prešetrenie tejto udalosti, v ktorej boli aj poslanci NR SR. Závery boli jednoznačné - nepreukázalo sa cudzie zavinenie.