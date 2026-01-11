Nedeľa11. január 2026, meniny má Malvína, zajtra Ernest, Ernestína

Fico skritizoval Európsku úniu: Vyjadril sa aj k situácii v koalícii a prezidentovi Petrovi Pellegrinimu

BRATISLAVA - Európsku úniu čakajú pohyby, ktoré by Slovensku mohli výrazne uškodiť, pokiaľ nebude dostatočne pripravené. Jednou z priorít vlády je preto dostatočne silný energetický sektor, ktorý môže štát ovplyvňovať. V nedeľnej diskusii televízie TA3 V politike to povedal premiér Robert Fico (Smer-SD).

„Európska únia je v hroznej kríze, takú krízu, akú prežíva teraz, nikdy neprežívala. A prežijú len tí, ktorí budú silní, buď budú silní z hľadiska ekonomiky, silní z hľadiska armád, alebo tí, ktorí budú mať veľkú silu v oblasti energetiky,“ povedal Fico. Dodal, že Slovensko nikdy nebude silné veľkosťou svojej armády.

Premiér sa v piatok (16. 1.) chystá do Washingtonu, kde má byť podpísaná dohoda o spolupráci v jadrovej energetike s USA. Tá by mala podľa neho otvoriť možnosti spolupráce v oblasti modulárnych jadrových reaktorov, ale otvorí dvere aj k prípadnej zmluve o výstavbe nového jadrového zdroja s výkonom približne 1200 megawattov v Jaslovských Bohuniciach so spoločnosťou Westinghouse. Fico zopakoval, že pokiaľ by neboli protiruské sankcie, zvažoval by v prvom rade dohodu o výstavbe jadrového reaktora s Ruskom.

Výstavbu nového jadrového bloku mala pôvodne pripraviť spoločnosť JESS, ktorej spoločníkom je okrem slovenskej štátnej Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti (JAVYS) aj česká skupina ČEZ. Podľa premiéra sa v súčasnosti rokuje o možnom odkúpení 49-percentného podielu ČEZ, aby bol nový jadrový zdroj čisto v štátnych rukách.

Kritizoval energetickú politiku EÚ

S energetikou a najmä cenami energií úzko súvisí aj konkurencieschopnosť slovenských firiem. Premiér kritizoval energetickú politiku EÚ a ako jeden z jej výsledkov uviedol zatvorenie hlinikárne v Žiari nad Hronom. V utorok (13. 1.) plánuje hlinikáreň osobne navštíviť a hľadať možnosti opätovného spustenia výroby.

Predseda vlády sa vyjadril aj k možným prorastovým opatreniam na podporu ekonomiky. Naznačil, že by sa Slovensko mohlo vydať cestou napríklad znižovania odvodov, čo by však zvýšilo deficit štátneho rozpočtu. Podľa Fica je preto dôležité presvedčiť orgány EÚ a ratingové agentúry, že ide o opatrenia, ktoré v budúcnosti prinesú rozvoj. Pripomenul, že niektoré krajiny majú deficit cez 100 % hrubého domáceho produktu a Slovensko je zatiaľ na úrovni okolo 60 %.

Nechce napätie v koalícii

Slovensko sa musí podľa Fica sústrediť na prorastové opatrenia, prípravu rozpočtu i silné líderstvo. Odmieta žabomyšie vojny v koalícii, na napäté vzťahy v nej chce reagovať len otázkou, či chcú koaliční partneri dovládnuť. Na problém presúvania množstva zákonov v parlamente zo schôdze na schôdzu reagoval, že prechádzajú všetky dôležité zákony. Smer-SD podľa neho nikoho vopred nevylučuje zo spolupráce, preto si ju vie predstaviť aj s mimoparlamentnou Republikou. Pýta sa, v čom je horšia ako Progresívne Slovensko (PS). Fico tiež vyhlásil, že nemá ambíciu stať sa ústavným sudcom, ale chce vyhrať ďalšie voľby.

„Mám taký pocit, ako keby sa niekedy aj vo vládnej koalícii nechápal význam toho, čo to je suverenita, čo je to silné postavenie Slovenska,“ reagoval Fico na vzťahy v koalícii. Za prioritu považuje prípravu štátneho rozpočtu na ďalší rok, ktorý sa podľa neho bude musieť pripraviť inak. Bude hovoriť s OECD, Európskou komisiou i ratingovými agentúrami o prorastových opatreniach. Myslí si, že v koalícii budú veci, na ktorých sa technicky nedohodnú, ale aj vzhľadom na vývoj vo svete žiada svojich partnerov, lídra Hlasu-SD Matúša Šutaja Eštoka a predsedu SNS Andreja Danka, aby sa sústredili na silné líderstvo a stabilitu krajiny.

PS označil za horšie ako Republiku

V parlamente podľa premiéra prešli všetky dôležité návrhy. Spomenul rozpočet či novelizáciu Trestného zákona a Trestného poriadku. „Všetky dôležité veci pre chod tohto štátu prechádzajú,“ reagoval premiér. Naznačil, že ak za vyše dva roky neboli ministri schopní predložiť zákony na fungovanie svojich ministerstiev, tak zlyhali. „To najpodstatnejšie bolo už zrealizované,“ myslí si. Neprerokované návrhy zákonov ho nevyrušujú. Avizuje, že tento rok chce absolvovať 13 výjazdových rokovaní vlády.

Fico reagoval aj na slová podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara (Smer-SD) z rozhovoru o tom, že si vie predstaviť spoluprácu Smeru-SD s Republikou. „Nemáme žiadne limity, pokiaľ ide o spoluprácu,“ skonštatoval šéf Smeru-SD s tým, že vylučovať alebo potvrdzovať akúkoľvek stranu je nezmysel. Karty podľa neho rozdajú ľudia vo voľbách. Nechce strany rozdeľovať na princípe morálky. „O čo je Republika horšia ako Progresívne Slovensko?“ opýtal sa. „Progresívne Slovensko je pre túto krajinu stokrát nebezpečnejšie so svojou liberálnou a neviem akou hlúpou politikou vo vzťahu k tomuto štátu, ako je Republika,“ vyhlásil premiér.

Ďalšie prezidentské voľby sú „otvorené kolo“

Ďalšie prezidentské voľby sú podľa Fica „otvorené kolo“, keďže nevie, čo bude. „Nemôžem hneď teraz povedať, že na 1000 percent budeme voliť Petra Pellegriniho aj druhýkrát ako prezidenta. To sme veľmi ďaleko,“ povedal. Fico tiež podľa svojich slov veľmi ťažko znáša, keď prezident SR Peter Pellegrini vetuje zákony, ktoré sú z programového vyhlásenia vlády, pretože pri tvorbe vládneho programu bol ešte Pellegrini ako súčasť koalície. Premiér chce, aby sa podarilo v parlamente zvoliť aspoň jedného kandidáta na ústavného sudcu. Nevidí reálne, že by sa podarilo zvoliť dvoch.

Rušenie Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) momentálne podľa Fica nie je na stole. ÚVO sa však podľa neho postavil proti národnoštátnym záujmom, keď zrušil súťaž na výstavbu úseku diaľnice D1 Turany - Hubová. „Hovorili sme o zlúčení Protimonopolného úradu s Úradom pre verejné obstarávanie, vytvoriť z toho nejaký úrad pre hospodársku súťaž. Komunikujeme na túto tému s Európskou komisiou, či to je vôbec možné, pretože chceme zefektívňovať prácu týchto úradov, ale to je vec dohody s Európskou komisiou. Momentálne to na stole nie je,“ uzavrel.

Životný priestor SR je v EÚ, no musí byť konkurencieschopná

Životný priestor Slovenska je v EÚ, nemáme inú alternatívu, no v Únii sa musia prijať opatrenia, aby bola silná a konkurencieschopná. V diskusnej relácii TA3 V politike to povedal predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Vyhlásil tiež, že šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová musí ísť zo svojho postu preč. „V Európskej únii sa musia prijať rozhodnutia a musíme povedať - ideme byť hráčom alebo sa budeme len pozerať na to, čo sa okolo nás deje?“ spýtal sa premiér. Konkurencieschopnosť Únie podľa neho klesá a jediné, čo podľa Fica EÚ vie, je nenávidieť Rusov. „V Európe dôjde k pohybom, pretože Európska únia, ak sa nespamätá, nie je schopná reagovať na nič,“ dodal.

EÚ má podľa neho takmer 500 miliónov obyvateľov, má obrovskú ekonomickú silu, mohla by sa stať superveľmocou. Kritický je voči Kallasovej. „Musíme vymeniť vysokú predstaviteľku Európskej únie pre medzinárodnú politiku pani Kallasovú. Prvýkrát to hovorím otvorene. Dobre vie, že som mal voči nej veľa kritických výhrad. Sme v kríze, v medzinárodnej kríze, Európa nie je schopná reagovať, nemáme vlastné medzinárodné postoje. Hapkáme 20 hodín, kým sa vydá nejaké stanovisko k tomu, čo sa stalo vo Venezuele. My potrebujeme silné líderstvo nielen na úrovni národných štátov,“ vyhlásil Fico.

Ak by bola v rámci EÚ tzv. koalícia ochotných pre zvyšovanie konkurencieschopnosti alebo pre boj proti nelegálnej migrácii či pre znižovanie cien energie, Fico by ju podporil. „Životný priestor Slovenskej republiky je Európska únia, nemáme inú alternatívu. Len hovorím, že Európska únia bude v pohybe, vo veľkom pohybe, je to otázka času. A buď sa budeme hýbať v tom priestore ako oslabení vnútornými spormi, neistí, nevediac, čo chceme, alebo tam budeme suverénne stáť,“ dodal premiér.

