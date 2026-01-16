PS útočí na Fica pre jadrovú dohodu s USA: Chcú mimoriadny výbor! Hovoria o strategickom riziku

BRATISLAVA - Opozičné Progresívne Slovensko (PS) sa pokúsi zvolať rokovanie mimoriadneho Výboru Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti k výsledkom pracovnej cesty premiéra Róberta Fica (Smer-SD) do USA, kde sa zúčastňuje spolu s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou (Hlas-SD) a šéfom slovenskej diplomacie Jurajom Blanárom (Smer-SD) na akte podpisu dohody medzi vládou SR a USA o spolupráci v oblasti civilnej jadrovej energetiky. Uviedli to v piatok na tlačovej besede predstavitelia PS.
„Keď sa vráti premiér Fico zo Spojených štátov amerických, tak sa pokúsime zvolať mimoriadny hospodársky výbor. Uvidíme, či nám ho schvália podpismi opoziční kolegovia. Uvidíme, ako budú s nami premiér Fico alebo ministerka Saková zdieľať informácie,“ priblížil podpredseda PS Ivan Štefunko.
PS nie je podľa slov predsedu PS Michala Šimečku proti jadrovej energii alebo proti výstavbe nového jadrového reaktora. „Dokonca nie sme principiálne ani proti tomu, aby ho stavala firma Westinghouse, ale ide o spôsob, akým bolo o tom rozhodnuté. Vzhľadom na tú obrovskú sumu, ten spôsob (rozhodnutia) je bezprecedentný. Nedá sa to nazvať inak ako strategické a ekonomické hochštaplerstvo zo strany predsedu vlády,“ podčiarkol.
Šimečka upozornil, že o novom jadrovom zdroji nebola žiadna verejná diskusia. „Nepoznáme detaily a parametre tej dohody, neboli konzultácie napríklad s opozičnými stranami. Je veľmi pravdepodobné, ak to teda celé dostane zelenú, že túto výstavbu budú musieť podporiť aj budúce vlády, ktoré môžu byť zložené z dnešných opozičných strán, ale žiadna taká konzultácia nebola,“ podčiarkol predseda PS.
„My nekritizujeme to, že vláda SR rozvíja spoluprácu v jadrovej energetike, teda v dôležitom sektore. Toto vôbec nekritizujeme, kritizujeme celkom jednoznačne okolnosti, za ktorých prichádza k rozhodnutiu o obrovských zdrojoch, ktoré zaviažu celé generácie,“ dodal člen predsedníctva PS Ivan Korčok.
Aj opozičné KDH považuje cestu predsedu vlády do USA ako jeho osobnú PR akciu a pýta sa, prečo je dohoda podpísaná až teraz, keď podľa slov ministerky Sakovej bola zmluva „vyštrnganá“ už v júli 2025. „Je zjavné, že Robert Fico chcel mať spoločnú fotografiu s prezidentom Trumpom a zmluvu si vzal za rukojemníka. Márnivosťou Roberta Fica Slovensko práve stratilo pol roka. Pre ambiciózny termín spustenia elektrárne v roku 2040 to môže byť fatálne zdržanie a Slovensko po predpokladanom odstavení elektrárne Bohunice V2 môže prísť o energetickú sebestačnosť,“ doplnil komunikačný odbor KDH.
Premiér SR Robert Fico sa v rámci svojej pracovnej návštevy v USA stretne aj s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Fico odcestoval do USA vo štvrtok (15. 1.) popoludní. Vo Washingtone sa popoludní miestneho času stretne s ministrom energetiky USA Christopherom A. Wrightom a následne sa zúčastní na slávnostnej ceremónii podpisu dohody medzi vládou SR a USA o spolupráci v oblasti civilnej jadrovej energetiky. S Ficom do USA odcestovala i ministerka hospodárstva Denisa Saková a šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár.