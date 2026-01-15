Počet nelegálnych vstupov do EÚ medziročne klesol o 26 percent

VARŠAVA - Počet nelegálnych vstupov cez hranice do Európskej únie medziročne klesol o 26 percent, oznámila vo štvrtok Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex). Podľa jej vyhlásenia vlani do EÚ vstúpilo takmer 178.000 migrantov, teda najmenej od roku 2021. Informovala o tom agentúra DPA.
Pokles nelegálnych vstupov označil Frontex za významný vývoj, zároveň však upozornil, že situácia na vonkajších hraniciach EÚ zostáva neistá. „Trend sa uberá správnym smerom, ale riziká nezmizli,“ uviedol riaditeľ agentúry Hans Leijtens.
Spolupráca s tretími krajinami
Priaznivé výsledky sa podľa neho podarilo zabezpečiť aj úzkou spoluprácou Frontexu s vládami a partnermi v krajinách mimo Únie. V roku 2025 sa výrazne znížil predovšetkým počet vstupov do EÚ cez západoafrickú migračnú trasu, západný Balkán a tiež cez pozemnú hranicu s Bieloruskom. Frontex pripísal zníženie na trase cez Balkán okrem iného spolupráci s Bosnou a Hercegovinou.
Trasa cez Stredozemné more
Najvyužívanejšou zostáva trasa cez Stredozemné more: jeho strednú časť na svoj prechod zvolila takmer tretina migrantov v roku 2025. Takto sa najčastejšie snažia dostať z Líbye do Talianska. Trasa cez východnú časť mora medziročne zaznamenala pokles počtu migrantov o 27 percent, zatiaľ čo na trase cez západ došlo k nárastu o 14 percent.
Väčšina migrantov, ktorí sa snažia nelegálne vstúpiť do EÚ, pochádza z Bangladéša, Egypta alebo Afganistanu. Krajinou, z ktorej sa na cestu do EÚ vydáva najviac ilegálnych migrantov, zostáva Líbya.