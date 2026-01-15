Štvrtok15. január 2026, meniny má Dobroslav, Dobroslava, zajtra Kristína

Fico a Saková odcestovali do USA: Vo Washingtone podpíšu dohodu o spolupráci v jadrovej energetike

Robert Fico, Denisa Saková Zobraziť galériu (2)
Robert Fico, Denisa Saková (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) vo štvrtok popoludní odcestoval do USA. V piatok (16. 1.) približne o 15.00 h miestneho času sa vo Washingtone stretne s ministrom energetiky USA Christopherom A. Wrightom a následne sa zúčastní na slávnostnej ceremónii podpisu dohody medzi vládou SR a USA o spolupráci v oblasti civilnej jadrovej energetiky. S Ficom do USA odcestovala i ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) a šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD). Informoval o tom tlačový a informačný odbor Úradu vlády (ÚV) SR.

Medzivládna dohoda, ktorú podpíšu vo Washingtone, vytvára právny a inštitucionálny rámec spolupráce medzi oboma vládami v oblasti civilnej jadrovej energetiky a zodpovedného využívania jadrovej energie a má zásadný význam pre budovanie nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Ministerstvo hospodárstva (MH) SR informovalo, že cieľom dohody je prehĺbiť strategickú spoluprácu v oblasti jadrovej energetiky medzi SR a USA, výmena know-how a technologických skúseností, ako aj spolupráca v oblasti vzdelávania, výskumu a prípravy novej generácie jadrových odborníkov. USA patria medzi svetových lídrov v jadrovej energetike s viac ako 65-ročnými skúsenosťami v tomto odvetví.

archívne video

Tlačová konferencia Roberta Fica a Jozefa Ráža ml. po rokovaní vlády (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

„Jadrová energetika je kľúčovým pilierom energetickej bezpečnosti Slovenska. Táto dohoda nám umožní čerpať skúsenosti jadrovej veľmoci, posilniť odborné kapacity a zvýšiť konkurencieschopnosť Slovenska v oblasti jadrového inžinierstva v rámci Európy,“ uviedla Saková. „Ak chceme zostať energeticky sebestační, musíme konať s dostatočným predstihom. Výstavba jadrového zdroja trvá 15 až 20 rokov, preto je nevyhnutné začať s prípravnými krokmi už dnes,“ dodala.

Dohoda sa podľa MH netýka výlučne výstavby nového jadrového zdroja, ale vytvára rámec aj pre spoluprácu v oblasti školstva, vedy a výskumu. Slovenským študentom jadrovej fyziky, chémie a inžinierstva má umožniť prístup k štipendijným programom, výskumným projektom a moderným tréningovým technológiám v USA. MH prípravou tejto dohody reaguje aj na starnutie odbornej pracovnej sily v jadrovej energetike v celej Európe a potrebu prípravy novej generácie expertov. „Medzivládna dohoda so Spojenými štátmi americkými nepredstavuje výber konkrétneho dodávateľa technológie. Nasledovať bude odborná analýza, ktorá určí technické parametre budúceho jadrového zdroja,“ priblížil tlačový odbor MH. Samotný výber dodávateľa má prebiehať transparentne, v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a pravidlami Európskej únie.

Viac o téme: Robert FicoUSAJuraj BlanárDenisa Saková
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Robert Fico
Fico diskutoval so študentmi v Bratislave: Témou bola zahraničná politika, zúčastnili sa aj ministri
Domáce
FOTO Robert Fico
Vláda ide do terénu! Fico oznámil 13 výjazdových rokovaní: Cieľom je polovica okresov Slovenska
Domáce
Predseda vlády SR Robert
Fico zachraňuje zatvorenú hlinikáreň: Spolupráca na desať rokov? Opozícia reaguje
Domáce
Samosprávy by si mali
Samosprávy by si mali vyberať zhotoviteľov nájomných bytov jednoduchšie, uviedol Fico
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Jozef Oklamčák na návsteve v NOVOM dome Skrúcaného: Aj ja chcem taký! Čo ho tak ohúrilo?
Jozef Oklamčák na návsteve v NOVOM dome Skrúcaného: Aj ja chcem taký! Čo ho tak ohúrilo?
Prominenti
Telefonovanie za volantom vyšlo vodičku draho
Telefonovanie za volantom vyšlo vodičku draho
Správy
Národné divadlo Košice uvedie inscenáciu Obnovená premiéra baletnej inscenácie Nočná skúška – príprava na muzikál
Národné divadlo Košice uvedie inscenáciu Obnovená premiéra baletnej inscenácie Nočná skúška – príprava na muzikál
Správy

Domáce správy

Car on the street
Pozor na cestách: Hmla znížila dohľadnosť na Čertovici a Sedle Besník, v Lipanoch je poľadovica
Domáce
Fico a Saková odcestovali
Fico a Saková odcestovali do USA: Vo Washingtone podpíšu dohodu o spolupráci v jadrovej energetike
Domáce
FOTO D1 tunel Branisko
Pozor na obmedzenia v doprave: Tunel Branisko bude v noci uzavretý
Domáce
Národné divadlo Košice uvádza po 11 rokoch novú premiéru baletu Nočná skúška
Národné divadlo Košice uvádza po 11 rokoch novú premiéru baletu Nočná skúška
Košice

Zahraničné

Bill Clinton si užíva
Šok v USA: Clintonovcom hrozí väzenie! Odmietli vypovedať pred Kongresom v kauze Epsteina
Zahraničné
Scott Bessent
USA uvalili nové sankcie na Irán: Cielia na bezpečnostných predstaviteľov a ropné finančné siete
Zahraničné
Ittoqqortoormiit Village - Greenland
Moskva odmieta obvinenia Západu o ohrození Grónska: Spory medzi USA a Európou vraj odhaľujú dvojité štandardy
Zahraničné
Členovia irackej šiitskej militantnej
Izrael vydal evakuačný príkaz pre dedinu na juhu Libanonu: Armáda následne zaútočila na ciele Hizballáhu
Zahraničné

Prominenti

3. univerzitný ples v
Jozef Oklamčák na návsteve v NOVOM dome Skrúcaného: AJ JA CHCEM TAKÝ! Čo ho tak ohúrilo?
Domáci prominenti
Skupine vyhorela dodávka po
BRUTÁLNA DRÁMA po vydarenom koncerte! Kapele ZHORELA dodávka aj s nástrojmi: Video, ktoré naháňa hrôzu
Domáci prominenti
Kourtney Kardashian
Strašiak do maku medzi dokonalými Kardashiankami: Vraj nemožné? Tak sledujte!
Zahraniční prominenti
Miroslava Fabušová
DUSNO okolo pohrebu Fabušovej (†43): Tohto muža tam nechcú!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Vedci prinášajú nové poznatky
Vedci prinášajú nové poznatky o prerušovanom pôste: Benefity neprináša samotný pôst, ale tento dôležitý faktor
vysetrenie.sk
Jedna chybičky na letisku
Jedna chybičky na letisku stačila: TAKTO vyzerá kontrola bez občianskeho preukazu! Batožina plná intímnych pomôcok
Zaujímavosti
Zlatokopi narazili na MONŠTRUM:
Zlatokopi narazili na MONŠTRUM: Objavili NAJVÄČŠIE zlato všetkých čias! Nezmestil sa ani na váhu
Zaujímavosti
Najsilnejšie pasy sveta: Slovensko
Najsilnejšie pasy sveta: Slovensko sa v rebríčku výrazne posunulo
dromedar.sk

Dobré správy

Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Veľký prepočet dôchodkov prichádza: Pozrite si, kedy dostanú vyššie penzie prví seniori!
Veľký prepočet dôchodkov prichádza: Pozrite si, kedy dostanú vyššie penzie prví seniori!
Oplatí sa druhý pilier? Čísla hovoria jasne, pozrite si prekvapivé výsledky za vlaňajšok!
Oplatí sa druhý pilier? Čísla hovoria jasne, pozrite si prekvapivé výsledky za vlaňajšok!
Toto je 5 najväčších ekonomických výziev pre Slovensko: Zabudnite na bezstarostný rast!
Toto je 5 najväčších ekonomických výziev pre Slovensko: Zabudnite na bezstarostný rast!
Dlho očakávané energopoukazy prichádzajú: Kde a ako získať peniaze bez čakania?
Dlho očakávané energopoukazy prichádzajú: Kde a ako získať peniaze bez čakania?

Šport

Na štvrťfinále so Švédskom nikdy nezabudne: Nela Lopušanová prepísala históriu MS!
Na štvrťfinále so Švédskom nikdy nezabudne: Nela Lopušanová prepísala históriu MS!
Ženský hokej
Návrat po pätnástich rokoch: Lyžiarky si vyskúšali slávnu zjazdovku, prekvapivé výsledky
Návrat po pätnástich rokoch: Lyžiarky si vyskúšali slávnu zjazdovku, prekvapivé výsledky
Lyžovanie
Desivé VIDEO z Dakaru: Kolízia dvoch českých rivalov, Macík narazil do Lopraisovho kamiónu
Desivé VIDEO z Dakaru: Kolízia dvoch českých rivalov, Macík narazil do Lopraisovho kamiónu
Rely Dakar
V tom čase mala len 13 rokov: Dvojnásobný olympijský víťaz obvinený zo znásilnenia dcéry extrénera
V tom čase mala len 13 rokov: Dvojnásobný olympijský víťaz obvinený zo znásilnenia dcéry extrénera
Vodné športy

Auto-moto

FOTO: SEAT Ibiza a Arona s novými tvárami a výbavami už na Slovensku
FOTO: SEAT Ibiza a Arona s novými tvárami a výbavami už na Slovensku
Predstavujeme
FOTO: Volkswagen T-Roc sa rozbehol na naše cesty v
FOTO: Volkswagen T-Roc sa rozbehol na naše cesty v "najlepšom" čase
Novinky
TEST: Renault 5 - cukrík bez cukru, ktorým si urobíte radosť
TEST: Renault 5 - cukrík bez cukru, ktorým si urobíte radosť
Klasické testy
Nová Kia zo Žiliny: EV2 prichádza. Prehryznete tento detail?
Nová Kia zo Žiliny: EV2 prichádza. Prehryznete tento detail?
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Šokujúca pravda o šoférovaní: Dokedy by ste mali ešte sedieť za volantom?
Šokujúca pravda o šoférovaní: Dokedy by ste mali ešte sedieť za volantom?
Rady, tipy a triky
Ako sa tridsiatnikovi podarilo stať milionárom za 5 rokov: Tajomstvá, ktoré zmenia vaše financie
Ako sa tridsiatnikovi podarilo stať milionárom za 5 rokov: Tajomstvá, ktoré zmenia vaše financie
Rady, tipy a triky
Pracovné ponuky s nadštandardným platom a bonusmi, ktoré musíte vidieť!
Pracovné ponuky s nadštandardným platom a bonusmi, ktoré musíte vidieť!
Zaujímavé pracovné ponuky
Každý zamestnanec je nahraditeľný? Takto sa stanete výnimkou
Každý zamestnanec je nahraditeľný? Takto sa stanete výnimkou
Motivácia a produktivita

Varenie a recepty

Zabudnite na suchý koláč – vďaka kyslej smotane je tento koláč šťavnatý aj na druhý deň.
Zabudnite na suchý koláč – vďaka kyslej smotane je tento koláč šťavnatý aj na druhý deň.
Kam s olejom po vyprážaní šišiek? Zabudnite na odtok či toaletu. Najlepšie sú tieto riešenia.
Kam s olejom po vyprážaní šišiek? Zabudnite na odtok či toaletu. Najlepšie sú tieto riešenia.
Paradajkový základ na pizzu: Čo robiť, aby nerozmočil cesto?
Paradajkový základ na pizzu: Čo robiť, aby nerozmočil cesto?
Rady a tipy
Pivné cestíčko: Tajomstvo dokonale chrumkavých rezňov
Pivné cestíčko: Tajomstvo dokonale chrumkavých rezňov
Rady a tipy

Technológie

Prehliadač Chrome sa zásadne zmení. Google chystá jednu z najväčších AI zmien za posledné desaťročie
Prehliadač Chrome sa zásadne zmení. Google chystá jednu z najväčších AI zmien za posledné desaťročie
Aplikácie a hry
Godeal24 Winter Crazy Sale prináša veľké zľavy na Office a WinOS. Doživotný Office 2021 Pro už za 31,55 €
Godeal24 Winter Crazy Sale prináša veľké zľavy na Office a WinOS. Doživotný Office 2021 Pro už za 31,55 €
Sponzorovaný obsah
Raketa Orešnik opäť zasiahla Ukrajinu: Zdroje hovoria, že mala zasiahnuť zásobník plynu s celoeurópskym významom
Raketa Orešnik opäť zasiahla Ukrajinu: Zdroje hovoria, že mala zasiahnuť zásobník plynu s celoeurópskym významom
Správy
Vedci hovoria o zachovaní mozgu po smrti. Tvrdia, že je to možné, no narážajú na zásadný problém
Vedci hovoria o zachovaní mozgu po smrti. Tvrdia, že je to možné, no narážajú na zásadný problém
Veda a výskum

Bývanie

17 chýb, ktoré vás na návštevách dostávajú do trápnych situácií a hnevajú domácich. Toto by ste ako hosť robiť nemali!
17 chýb, ktoré vás na návštevách dostávajú do trápnych situácií a hnevajú domácich. Toto by ste ako hosť robiť nemali!
Na snehu ho skoro nevidno, no vnútro sa oplatí vidieť. Zo zanedbaného domu vzniklo v horách nádherné rodinné hniezdo
Na snehu ho skoro nevidno, no vnútro sa oplatí vidieť. Zo zanedbaného domu vzniklo v horách nádherné rodinné hniezdo
Kúrite, no aj tak je zima? 10 dobrých rád, ako vyhriať izbu aj bez ohrievača. Fungujú v dome aj v paneláku!
Kúrite, no aj tak je zima? 10 dobrých rád, ako vyhriať izbu aj bez ohrievača. Fungujú v dome aj v paneláku!
Stojí v Prievidzi, no za susedov má lúku a les. Za nenápadnou fasádou skrýva bungalov nadčasovú domácnosť
Stojí v Prievidzi, no za susedov má lúku a les. Za nenápadnou fasádou skrýva bungalov nadčasovú domácnosť

Pre kutilov

Aký je ideálny tlak v pneumatikách v mrazivom počasí? Neriskujte a skontrolujte ho ešte dnes!
Aký je ideálny tlak v pneumatikách v mrazivom počasí? Neriskujte a skontrolujte ho ešte dnes!
Údržba a opravy
Prečo vám AKU batéria odchádza príliš skoro? Týchto 5 chýb je na vine
Prečo vám AKU batéria odchádza príliš skoro? Týchto 5 chýb je na vine
Náradie
Pestovanie čili papričiek od semien po úrodu: Začnite už teraz, toto je jednoduchý návod pre každého
Pestovanie čili papričiek od semien po úrodu: Začnite už teraz, toto je jednoduchý návod pre každého
Zelenina a ovocie
Po rokoch výroby domácich klobás prezradil všetky svoje skúsenosti: Tajomstvo dokonalej klobásy netkvie len v mäse a koreninách
Po rokoch výroby domácich klobás prezradil všetky svoje skúsenosti: Tajomstvo dokonalej klobásy netkvie len v mäse a koreninách
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Títo muži, potrebujú sex, aby sa cítili milovaní: Bez blízkosti chladnú, o koho ide?
Sex
Títo muži, potrebujú sex, aby sa cítili milovaní: Bez blízkosti chladnú, o koho ide?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Fico a Saková odcestovali
Domáce
Fico a Saková odcestovali do USA: Vo Washingtone podpíšu dohodu o spolupráci v jadrovej energetike
Bill Clinton si užíva
Zahraničné
Šok v USA: Clintonovcom hrozí väzenie! Odmietli vypovedať pred Kongresom v kauze Epsteina
Pristihnutá priamo pri čine!
Domáce
Pristihnutá priamo pri čine! VIDEO Na D1 prichytili vodičku pri zakázanej činnosti, vyšlo ju to draho
Bojkot pokladní V PRAXI:
Domáce
Bojkot pokladní V PRAXI: Pani s tovarom v košíku jednoducho čakala, spustil sa veľký KRIK a prišiel zlom!

Ďalšie zo Zoznamu