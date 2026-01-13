Bratislavské letisko už hlási spustenie, meškanie letov však nie je vylúčené

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/JeffDSamuels71)
BRATISLAVA - Letisko M. R. Štefánika v Bratislave (BTS) je už aktuálne v prevádzke. Lety budú vybavované podľa letových poriadkov. Počas dňa však nie sú vylúčené meškania letov. Bratislavské letisko o tom informuje na sociálnej sieti.
Letisko bolo dopoludnia uzavreté pre nepriaznivé meteorologické podmienky na vzletovo-pristávacej dráhe. Cestujúcim odporúča sledovať webovú stránku letiska, aplikácie leteckého dopravcu a letiskový rozhlas pre aktuálne informácie o svojich odletoch.