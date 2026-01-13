Rekord na bratislavskom letisku: Vlani vybavilo cez 2,4 milióna cestujúcich

BRATISLAVA - Letisko M. R. Štefánika v Bratislave (BTS) vybavilo v roku 2025 viac ako 2,4 milióna cestujúcich, čo je najviac v jeho doterajšej histórii. Dovtedajší rekord zaznamenalo letisko ešte v predpandemickom roku 2018 s takmer 2,3 milióna pasažiermi. Ako letisko v utorok informovalo, vlaňajší počet cestujúcich oproti roku 2024 vzrástol o 25 % alebo o viac ako 490.000 osôb.
Historické mesačné rekordy
„Osem mesiacov po sebe sme v uplynulom roku zaznamenali historické mesačné rekordy v počte cestujúcich, a to vďaka rekordnému nárastu nových pravidelných liniek. Vlani ich pribudlo až 28,“ priblížil generálny riaditeľ bratislavského letiska Dušan Novota. „V roku 2026 očakávame ešte výraznejšie prekonanie tohto rekordu - na viac ako 4 milióny odbavených cestujúcich,“ uviedol šéf letiska.
V poslednom mesiaci minulého roka letisko vybavilo rekordných zhruba 226.000 pasažierov, ich počet sa medziročne takmer zdvojnásobil. Celkový počet letov vrátane odletov a príletov na letisku v roku 2025 presiahol 29.000 a medziročne vzrástol o 3 %. Objem nákladnej leteckej prepravy dosiahol takmer 19.000 ton, čo bolo o 70 % viac oproti roku 2024.
Najvyťaženejšie linky
Podľa počtu cestujúcich vlani boli najviac využívané pravidelné linky do Antalye a Londýna, nasledovali Hurgada, Manchester a Malta. V prípade charterových liniek pre cestovné kancelárie boli najčastejšie využívané lety rovnako do Antalye a Hurgady, ale aj do Larnaky, Monastiru, Marsa Matruh či Salalahu.
Najväčším míľnikom roka 2025 na bratislavskom letisku bolo otvorenie základne dopravcu Wizz Air 14. novembra. Zároveň začal 21. novembra prevádzkovať spojenie Bratislavy s Košicami. Z pôvodných dvoch pravidelných liniek ich počet vlani rozšíril na 16 a ďalších 14 pridá v roku 2026.
Wizz Air aktuálne otvoril štyri linky do gruzínskeho Kutaisi, moldavského Kišiňova, cyperskej Larnaky a arménskeho Jerevanu. Bude tak prevádzkovať celkovo 30 liniek a na základni v Bratislave rozšíri počet bázovaných lietadiel na štyri.
Spoločnosť Ryanair po desiatich rokoch rozšírila svoju základňu na letisku o tretie lietadlo, čo jej umožnilo otvoriť 12 nových spojení. V letnom období bude z Bratislavy prevádzkovať 33 pravidelných liniek.