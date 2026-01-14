Streda14. január 2026, meniny má Radovan, Radovana, zajtra Dobroslav, Dobroslava

Lákala na lacné zájazdy, Slováci skončili bez dovolenky aj peňazí: Výhovorky agentúry... Inšpekcia VARUJE!

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov

BRATISLAVA - Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) preveruje web TrendTravel.sk po tom, čo naň upozornila asociácia SACKA aj oklamaní spotrebitelia. Stránka mala ponúkať zájazdy za podozrivo nízke ceny bez preukázaných zmlúv s cestovnými kanceláriami a bez zákonom vyžadovaných identifikačných údajov, pričom viacerí zákazníci hlásia zrušené dovolenky aj nevrátené peniaze. Rizikovým je aj web Travelpremium.sk.

Varovanie pred webom trendtravel.sk 

Na základe upozornenia Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a agentúr (SACKA) a podnetov spotrebiteľov Slovenská obchodná inšpekcia preverila obsah webovej stránky www.trendtravel.sk. Podľa asociácie SACKA predával web zájazdy s podozrivo nízkymi cenami a to bez toho, aby mala zmluvy s cestovnými kanceláriami, ktoré sú organizátormi týchto zájazdov.

Preverením inšpekcie bolo zistené, že subjekt vystupuje pri predaji zájazdov ako sprostredkovateľ pod obchodným názvom TrendTravel.sk so sídlom Kärntner Ring 5–7, 1010 Viedeň. Zároveň sú na webovej stránke uvedené údaje o spoločnosti Trendtours Touristik GmbH, so sídlom Düsseldorfer 9, 65760 Eschborn, Nemecko.

Oklamaní cestujúci

"Z dostupných informácií vyplýva, že predávajúci zrušil zájazdy a cestujúcim nevrátil zaplatené finančné prostriedky. Informácia, ktorú predajca poskytol cestujúcim, že k zrušeniu zájazdov došlo z dôvodu pozastavenia jeho činnosti zo strany Slovenskej obchodnej inšpekcie, nie je pravdivá," dodáva SOI, ktorá v súčasnosti vykonáva ďalšie úkony na zistenie totožnosti prevádzkovateľa predmetného webového rozhrania.

Na webe chýbajú zákonom vyžadované identifikačné údaje a poskytované informácie nespĺňajú požiadavky ustanovené zákonom č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch a spojených službách cestovného ruchu.

Ďalší rizikový web

Inšpekcia okrem toho varuje aj pred webom Travel Premium, ktorý vystupuje ako cestovná agentúra sprostredkúvajúca predaj zájazdov a služieb cestovného ruchu svojich zmluvných partnerov. Úplná identifikácia predávajúceho subjektu z obsahu webového rozhrania však taktiež podľa SOI nie je možná. "Vyhľadávanie v registri WHOIS (SK-NIC) neumožnilo zistiť držiteľa domény, keďže doména je registrovaná na fyzickú osobu," informuje o rovnakom scenári, ako pri vyššie spomenuje agentúre.

Zároveň sú na webovej stránke uvedené údaje o spoločnosti Travel Premium Club – Travel Concepts Limited, Dublin 2, Írsko, ktorá je označená ako prevádzkovateľ Travel Premium Club, so sídlom na adrese 3rd Floor, The Anchorage, 17–19 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2. Z informácií uvedených na webovej stránke obchodníka vyplýva, že korešpondenčnou adresou cestovnej agentúry Travelpremium.sk na Slovensku je Námestie SNP 23, 811 01 Bratislava.

Slovenská obchodná inšpekcia v súčasnosti vykonáva ďalšie úkony na zistenie totožnosti prevádzkovateľa predmetného webového rozhrania, preveruje uvedenú korešpondenčnú adresu na území Slovenskej republiky, ako aj identifikáciu obchodníka v zahraničí.

Chýbajú dôležité informácie

Vyhľadávanie v registri WHOIS (SK-NIC) v oboch prípadoch neumožnilo jednoznačne zistiť držiteľa domény, keďže domény boli registrované na fyzickú osobu. "Webové rozhranie pri jednotlivých ponukách zájazdov neuvádza, pre ktorú cestovnú kanceláriu sú zájazdy sprostredkované, a teda nie je zrejmé, kto je zodpovedný za ich poskytnutie. Zároveň neobsahuje informácie o zabezpečení ochrany pre prípad úpadku cestovnej kancelárie ako organizátora zájazdu," uvádza SOI pri oboch rizikových agentúrach.

Obsah webového rozhrania a spôsob prezentácie ponúk vykazujú podľa inšpekcie znaky obdobné predchádzajúcim prípadom rizikového predaja zájazdov prostredníctvom online platforiem.

Vzhľadom na doterajšie zistenia Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, aby dôkladne zvážili nákup zájazdov prostredníctvom webovej stránky www.trendtravel.sk a webu www.travelpremium.sk. Ak zvažujete kúpu zájazdu, vždy si overte, či je agentúra zapísaná v zozname SACKA a či má riadne kontaktné údaje a transparentné IČO.

