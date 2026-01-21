Najväčšie bratislavské parkovisko SPOPLATNIA: Kľúčový dátum a nové pravidlá! Zmena rozdelila ľudí na dva tábory

BRATISLAVA - Najväčšie parkovisko v Bratislave čaká zásadná zmena v parkovaní. Od 1. apríla 2026 sa parkovanie spoplatní a to bez výnimky - dotkne sa všetkých vodičov vrátane zamestnancov. Ani preparkovanie situáciu nevyrieši. Oznam rozdelil ľudí na dva tábory.
Obyvatelia bratislavskej Trnávky dostali v utorok oznámenie o zásadnej zmene, ktorá sa dotkne všetkých vodičov využívajúcich parkoviská pri nákupnom centre Avion a IKEA. Od 1. apríla 2026 bude celé parkovanie v areáli spoplatnené, pričom bezplatné zostanú len prvé hodiny podľa dňa v týždni. Informáciu nám v stanovisku potvrdil Avion Shopping Park Bratislava aj obchod Ikea.
"Dôvodom na spoplatnenie parkovania v celom areáli je zásadne obmedziť parkovanie vozidiel, ktoré v súčasnosti využívajú parkovanie v celom areáli, či už krátkodobo alebo aj dlhodobo, na iné účely než návštevu Avionu a IKEA. Týmto spôsobom neustále blokujú parkovacie miesta, ktoré sú určené pre našich návštevníkov a zákazníkov," uvádza sa v oznámení.
"Rozhodovanie nebolo ľahké, no podľa prieskumov prevažná väčšina našich návštevníkov využíva na návštevu centra len pár hodín – pokiaľ vybavia nákupy, využijú služby alebo ponuku gastro prevádzok. Práve túto majoritnú skupinu nové pravidlá parkovania neobmedzia. Aj preto sme zvolili tzv. kombinované parkovanie – zadarmo 3 hodiny pre našich návštevníkov počas pracovného týždňa, 5 hodín zadarmo počas víkendu a platené parkovanie v prípade dlhších návštev. Veríme, že nový systém prinesie viac dostupných parkovacích miest pre našich návštevníkov. O detailoch spustenia spoplatneného parkovania budeme informovať verejnosť po finalizácii opatrení," uviedla pre Topky.sk Petra Vojtasová, marketingová manažérka Avion Shopping Park Bratislava.
"Nový systém parkovania týkajúci sa parkovacieho domu ako aj vonkajších plôch podporuje efektívnejšie využívanie parkovacích kapacít a zabezpečuje ich lepšiu dostupnosť pre návštevníkov obchodného domu IKEA a nákupného centra Avion. Jeho cieľom je zvýšiť komfort našich zákazníkov a vytvoriť príjemnejšie podmienky pre ich návštevu, vďaka čomu sa snažíme zlepšiť celkovú zákaznícku skúsenosť spojenú s nákupom," vyhlásila pre Topky.sk Nicol Richterová, koordinátorka komunikácie IKEA.
Pravidlá parkovania, preparkovanie nepomôže
Bezplatné parkovanie zostane podľa oznamu zachované, no s časovým limitom:
- 3 hodiny počas pracovných dní (pondelok – piatok),
- 5 hodín počas víkendov a štátnych sviatkov.
Po parkovaní zadarmo bude každá začatá hodina stáť 3,50 eura. V ozname uvádzajú, že väčšina návštevníkov podľa prieskumov strávi v centre len niekoľko hodín, a preto sa ich zmena výrazne nedotkne. Nové pravidlá počítajú aj s vodičmi, ktorí by sa pokúsili systém obísť. Ak auto opustí areál a vráti sa skôr ako po troch hodinách, vodič zaplatí okamžite 3,50 eura za hodinu, bez nároku na nové bezplatné hodiny. Až po uplynutí troch hodín od odchodu sa bezplatný limit obnoví.
Parkovanie bude fungovať v bezlístkovom systéme, ktorý má zrýchliť prejazd a znížiť tvorbu kolón. Platiť bude možné kartou alebo mobilom priamo pri odchode pri rampe, v parkomatoch (dva v Avione, jeden v IKEA) alebo v mobilnej aplikácii, ktorá poskytne aj doklad o zaplatení.
Avion (Zdroj: Ján Zemiar)
Zmena sa dotkne nielen návštevníkov, ale aj nájomníkov, ich zamestnancov a dodávateľov, ktorí budú parkovanie hradiť rovnako ako bežní zákazníci. Prevádzkovatelia veria, že nový systém prinesie viac dostupných parkovacích miest pre ľudí, ktorí do centra skutočne prichádzajú nakupovať alebo využívať služby.
Zmena rozdelila ľudí na dva tábory
Plánovaná zmena spôsobila rozruch, a to nielen medzi Bratislavčanmi. Na jednej strane zavedenie spoplatnenia parkoviska ľudia vítajú so slovami, že konečne budú môcť zaparkovať, keď chcú ísť skutočne do Ikey alebo Avionu nakupovať. "Správne. Nastal čas pre magistrát začat stavať parkovacie domy. Konečne nákupné centrum nastavuje zrkadlo mestu," píše Erika. "Konečne budeme mať kde parkovať počas nákupu," dodáva Michaela.
Na druhej strane sa však rozhodnutie stretlo s kritikou, najmä zo strany zamestnancov obchodných domov. "Ja len tak rozmýšľam, že kde majú potom tí zamestnanci zaparkovať," pýta sa Kristína, ktorá upozorňuje na to, že s MHD sa tam nie je jednoduché dostať. "Týmto vašim blbým nápadom ste nám zamestnancom zapríčinili, že sme nutení opustiť dlhoročné zamestnania, nakoľko ste sa dosť výrazne vyjadrili, že pre zamestnancov nebude zvýhodnené parkovanie, ani parkovacie karty. Uvedomujete si, že nás to bude na deň stáť 31,5 eura na den? Čo sa týka krátkeho-dlhého týždňa, cez 400 eur mesačne? Niektorým zamestnancom toľko ani nezostáva z vyplaty na mesiac na stravu, po zaplatení za pohonné hmoty, nájmy a iné veci," rozčuľuje sa zamestnankyňa. Iní namietajú, že bezplatné parkovanie malo byť nastavené na dlhší čas.