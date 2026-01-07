PS kritizuje neúčasť Slovenska na samite: Viní vládu Roberta Fica zo zlej zahraničnej politiky

BRATISLAVA - Opozičné hnutie PS kritizuje neúčasť Slovenska na utorkovom (6. 1.) samite tzv. koalície ochotných. Považuje to za dôsledok zahraničnej politiky vlády Roberta Fica (Smer-SD). Hovorí o zrádzaní slovenských záujmov a izolácii. Uviedol to líder PS Michal Šimečka v stanovisku, ktoré poskytli z mediálneho oddelenia hnutia. Apeloval preto na zmenu zahraničnej politiky.
„Poľsko, Česko, Nemecko, Veľká Británia, Francúzsko, Taliansko, Ukrajina, USA, Kanada - 35 krajín sa včera stretlo v Paríži, aby podporili dosiahnutie mieru na Ukrajine, a tým posilnili bezpečnosť Európy. Koalícia ochotných, 35 partnerov, ktorí si napriek rozdielnym pohľadom na mnohé veci ešte stále dôverujú a chcú vzájomne pomáhať, aby ich občania mohli žiť v bezpečí a prosperite. Tridsaťpäť krajín, a ktorá chýba? Slovensko. Toto je dôsledok Ficovej suverénnej zahraničnej politiky na všetky štyri svetové strany,“ skonštatoval.
Šimečka v tejto súvislosti upozornil na izoláciu SR. „Keď mierite na všetky štyri strany, zostanete stáť sám. Alebo skončíte na východe, mimo Európy. Fico sabotuje a vyslovene zrádza slovenské záujmy. Je osamotený ako kôl v plote a doplácame na to všetci,“ poznamenal. Hovoril o potrebe zmeniť aktuálnu zahraničnú politiku Slovenska. „Zmena zahraničnej politiky musí byť spolu s naštartovaním našej ekonomiky prvá vec, ktorú zmeníme hneď po víťazstve v parlamentných voľbách,“ dodal.
V utorok sa v Paríži stretli lídri tzv. koalície ochotných. V spoločnom vyhlásení po samite uviedli, že sú pripravení zaviazať sa k systému politicky a právne záväzných záruk pre Ukrajinu, ktoré budú uvedené do platnosti po uzavretí prípadného prímeria s Ruskom.