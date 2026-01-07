Povinná vojenská služba na Slovensku? PRIESKUM Muži hovoria NIE, ženy sú viac za! Prekvapili voliči SNS aj Demokratov

BRATISLAVA - Názor o znovuzavedení základnej vojenskej služby rozdeľuje Slovensko ešte viac, ako viaceré iné polarizujúce témy. Zaujímavé je, že proti základnej vojenčine sú prevažne muži. Naopak, ženy sú v miernej väčšine za.
Podľa prieskumu agentúry SCIO je Slovensko v tejto téme rozdelené takmer presne na polovicu, s veľmi tesnou väčšinou v neprospech takéhoto kroku. Dáta tiež ukázali, že v prospech jej zavedenia sú pomerne jednoznačne starší respondenti od 50 rokov vyššie. Presne opačne to vidia respondenti do 39 rokov, ktorí sú pomerne jednoznačne proti.
Slovensko je rozdelené v tejto téme aj regionálne. Respondenti z Bratislavského a Trnavského kraja sú pomerne jednoznačne proti, zatiaľ čo v kraji Banskobystrickom a najmä Trenčianskom kraji majú dotazovaní opačný názor a znovuzavedenie základnej vojenskej služby by privítali.
"Vzhľadom na vývoj bezpečnostného prostredia v Európe, ale aj kvôli dianiu vo viacerých európskych krajinách k tejto téme, napr. v Poľsku či Nemecku, tieto čísla zásadne neprekvapili”, skonštatoval hlavný analytik agentúry SCIO Martin Klus. “Neprekvapilo ani rozloženie podporovateľov a odporcov tejto témy naprieč politickým spektrom. U podporovateľov SMERu-SD, resp. Republiky, ktorí prevažne základnú vojenskú službu preferujú, ale aj PS, či SaS, kde je to opačne, došlo viac menej k potvrdeniu očakávaní," dodal.
"Mierne prekvapivo však pôsobia vyrovnané preferencie voličov Slovenskej národnej strany, kde by sa skôr dal očakávať príklon k základnej vojenčine, či Demokratov, kde by očakávania mohli byť opačné. V oboch prípadoch však musíme brať do úvahy aj menšiu vzorku respondentov, pre komplexnejšie závery," uzavrel.
Prieskum bol realizovaný na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov v dňoch 9. - 17. decembra 2025.