PS bude mať koncom marca snem: Šimečka chce obhájiť post šéfa hnutia

BRATISLAVA - Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) čaká po dvoch rokoch koncom marca snem, na ktorom si zvolí nové predsedníctvo, podpredsedov a podpredsedníčky aj predsedu. Súčasný líder PS Michal Šimečka plánuje obhajovať svoj mandát. Uviedol to v rozhovore. Zatiaľ nevie o tom, že by chcel na čelo hnutia kandidovať aj niekto iný.
„Každé dva roky má Progresívne Slovensko snem, na ktorom si volí komplet nové vedenie. Teraz bude snem koncom marca 2026 pravdepodobne v Trenčíne alebo niekde v okolí,“ povedal Šimečka s tým, že chce znovu kandidovať na predsedu hnutia. „Technicky je to tak, že každý člen alebo členka má možnosť kandidovať, ak spĺňa určené podmienky. A ak sa tak niekto rozhodne, teším sa na férovú otvorenú súťaž,“ dodal.
archívne video
Šimečka vedie PS od roku 2022, opätovne ho zvolili za predsedu v máji 2024. Pred Šimečkom viedla PS od roku 2020 Irena Bihariová, predtým Michal Truban a Ivan Štefunko. Predsedníctvo podľa informácií na webe PS tvorí aktuálne predseda a 19 členov. Podpredsedami hnutia sú Zora Jaurová, Štefunko, Truban, Tomáš Valášek a Simona Petrík.