ZISTENIA z kontrol v obchodoch dvíhajú žalúdok: FOTO Špina, pleseň a predaj po záruke!

BRATISLAVA - Nedostatočná hygiena, pleseň či predaj po dátume spotreby. Nielen tieto zistenia odhalili regionálni inšpektori počas kontrol obchodov a potravín počas decembra. Informuje o tom na svojom webe Štátna veterinárna potravinová správa (ŠVPS) SR. Za zistené nedostatky naparili inšpektori pokuty.
V decembri 2025 vykonali inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ 2 326 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 821 právnych subjektov a 1 237 prevádzok. "Nedostatky boli zistené pri 145 kontrolách. Z uvedeného počtu bolo zistených 563 nedostatkov," informovala ŠVPS SR.
Najviac nedostatkov pri úradných kontrolách potravín bolo identifikovaných v hygiene technologického zariadenia, pracovných pomôcok, v hygiene budov a prevádzky, v osobnej hygiene a v označovaní.
Za mesiac december bolo zaslané jedno hlásenie o nebezpečnom výrobku do do Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (RASFF), u ktorého boli splnené kritériá na zaslanie. Išlo o bryndzu, pôvodom zo Slovenska, u ktorej bolo zistená Listeria monocytogenes.
Pred silvestrovským večerom si skontrolujte chladničky! V obľúbenej slovenskej lahôdke objavili nebezpečnú listeriu
Za zistené nedostatky počas úradných kontrol inšpektori uložili opatrenia na mieste na odstránenie nedostatkov a 62 blokových pokút v celkovej výške 2 670 eur. "Závažnejšie zistené nedostatky boli riešené v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona č. 152/95 Z.z. o potravinách. V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 112 rozhodnutí o pokute v správnom konaní vo výške 154 500 eur," dodávajú potravinári s tým, že najvyššia právoplatná pokuta predstavovala 15-tisíc eur.
Kontrola čerstvého ovocia a zeleniny
V decembri vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 143 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny, pri 32 kontrolách boli zistené nedostatky. V maloobchodných jednotkách bolo vykonaných 136 kontrol, u prvovýrobcov 1 kontrola, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 6 kontrol.
"Na mieste posúdili inšpektori zhodu s obchodnými normami (hodnotenie na mieste – HNM) u 826 plodín, z čoho 76 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, čo predstavuje 9,2 % nevyhovujúceho tovaru. V maloobchodných jednotkách bolo posúdených 794 plodín, z čoho 76 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, u prvovýrobcov a vo veľkoobchodných skladoch boli vzorky vyhovujúce," približuje ŠVPS SR.
Celkovo prekontrolovali inšpektori 55 898,37 kg tovaru, z čoho 971,17 kg nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. V maloobchodných jednotkách bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 971,17 kg. Pri dovoze a vývoze nebola vykonaná kontrola. "Právoplatným rozhodnutím boli ukončené 4 správne konania začaté regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami. Boli uložené pokuty vo výške 3 900 eur," dodáva.
V rámci cielenej kontroly vykonávanej cez víkendy vykonali autorizovaní inšpektori pre kontrolu zhody s obchodnými normami spolu 60 kontrol supermarketov a hypermarketov. "Z uvedeného počtu kontrol bolo 26 kontrol so zisteniami porušenia požiadaviek na kvalitu OZ, čo predstavuje 43,3 % kontrol s nedostatkom," uvádza ŠVPS SR.
Počas kontroly vykonali inšpektori 481 hodnotení na mieste v množstve 13 574,83 kg, v 60 prípadoch plodiny podľa potravinárov nevyhoveli hodnoteniu na mieste, čo je 12,5 % nevyhovujúcich plodín o hmotnosti 757,1 kg ovocia a zeleniny. Celkom bolo hodnotených 45 druhov ovocia a zeleniny.