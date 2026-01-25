Nedeľa25. január 2026, meniny má Gejza, zajtra Tamara

Kočner a Zsuzsová opäť pred súdom: Prípad vraždy Kuciaka sa vracia na štartovaciu čiaru

BRATISLAVA - Prípad, ktorý zásadne zmenil Slovensko, sa po rokoch vracia na začiatok. Vražda investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej opäť zamestná súd, tentoraz už pred iným senátom. Po sérii oslobodzujúcich verdiktov, ich rušení a silnom spoločenskom tlaku sa proces dostáva do ďalšej, kľúčovej fázy.

Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku sa má v pondelok začať už tretí súdny proces v kauze objednávky vraždy Jána Kuciaka z februára 2018. Obžalobe opäť čelia Marian Kočner a Alena Zsuzsová. Nové hlavné pojednávanie nasleduje po rozhodnutí Najvyššieho súdu, ktorý vlani zrušil predchádzajúci rozsudok pre procesné chyby a nariadil, aby vec prerokoval iný senát.

Najvyšší súd vytkol súdu prvého stupňa najmä to, že sa nevysporiadal so všetkými zásadnými okolnosťami a dôkazmi, ktoré mali význam pre konečné rozhodnutie. Práve opakované nedostatky v hodnotení dôkazov stoja za tým, že kauza sa ani po rokoch nedostala k právoplatnému verdiktu v otázke objednávky vraždy.

Kto už sedí a kto stále čaká na verdikt

Vo veci samotnej vraždy sú už tri právoplatné rozsudky. Vykonávatelia činu Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, sprostredkovateľ Zoltán Andruskó si odpykáva 15 rokov väzenia.

Otázka, kto si vraždu objednal, však zostáva otvorená. Marian Kočner bol v tejto časti prípadu už dvakrát oslobodený, naposledy v máji 2023. Rovnaký verdikt však Najvyšší súd zakaždým zrušil. Alenu Zsuzsovú súd prvého stupňa naposledy uznal vinnou a uložil jej 25-ročný trest, aj tento rozsudok však odvolací súd zrušil.

Vraždy, ktoré sa nestali

Súčasťou súdneho konania je aj obžaloba týkajúca sa prípravy nedokonaných vrážd. Tie sa mali týkať generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ako aj ďalších právnikov a prokurátorov.

Aj v tejto vetve kauzy už Špecializovaný trestný súd rozhodol – Kočnera oslobodil a Zsuzsovú čiastočne uznal vinnou. Odvolací súd však aj tento prípad vrátil na nové prerokovanie. Kočner a Zsuzsová si medzičasom odpykávajú dlhoročné tresty za iné trestné činy.

Spoločenský zlom a politické dôsledky

Vražda Jána Kuciaka vyvolala na Slovensku bezprecedentné protesty a hlbokú politickú krízu. Do ulíc vyšli desaťtisíce ľudí a vtedajší premiér Robert Fico napokon odstúpil z funkcie. Neskôr svoju rezignáciu oľutoval a v roku 2023 sa po víťazstve strany Smer-SD v predčasných voľbách vrátil na post predsedu vlády.

Organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) v uplynulých dňoch vyzvala súd, aby sa v novom procese vyhol pochybeniam z minulosti. Prípad Kuciaka sa stal medzinárodným symbolom boja za slobodu médií a dôveryhodnosť justície.

