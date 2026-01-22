Kamenického pred rozpočtovou katastrofou zachraňujú meškajúce zbrane, uviedol Kišš

BRATISLAVA - Ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) v súčasnosti pred absolútnou rozpočtovou katastrofou nezachraňujú systémové opatrenia vlády, ale meškajúce dodávky vojenskej techniky. Vyhlásil to opozičný poslanec Národnej rady (NR) SR a člen finančného výboru Štefan Kišš (PS) v reakcii na aktualizované hodnotenie rozpočtu verejnej správy na roky 2026 až 2028, ktoré vo štvrtok zverejnila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).
RRZ v ňom zlepšila odhad deficitu rozpočtu verejnej správy v tomto roku z pôvodných 4,6 % na 4,4 % hrubého domáceho produktu (HDP). Zlepšenie je podľa rady spôsobené najmä posunom dodávok vojenskej techniky, čo však povedie k vyšším výdavkom v nasledujúcich rokoch.
Problém verejných financií sa tak podľa Kišša len presúva do budúcnosti. „Tento dlh nikam nezmizol, iba sa presunul do ďalších rokov, kde deficit podľa odhadov RRZ opäť vyskočí až k úrovni 5,5 % HDP. Ide o babráctvo non plus ultra, ktoré nemá nič spoločné so zodpovedným riadením štátu,“ zhodnotil opozičný poslanec.
Vláda nesplní sľuby o deficite
Vláda podľa neho zároveň klame o vlastných cieľoch. „Na rok 2026 sľubujú deficit 4,1 % HDP, no podľa RRZ bude v skutočnosti minimálne 4,4 %. A ak by mali naplniť sľub 3,5 % deficitu do konca volebného obdobia, museli by urobiť opatrenia za takmer 3 miliardy eur. Vieme, kde ich budú hľadať - v našich peňaženkách,“ myslí si Kišš.
Upozornil, že vláda Roberta Fica (Smer-SD) už tretí rok vyťahuje ľuďom peniaze z vreciek s prísľubom, že tým ozdraví verejné financie. „Realita je však presne opačná. Ľudia platia vyššiu DPH, vyššie dane aj odvody a vláda im navyše naložila nezmyselnú transakčnú daň, no rozpočet je v horšom stave,“ dodal opozičný poslanec.