Prezident si želá, aby bol rok 2026 rokom pokoja, mieru a prosperity: Zároveň rozumie sklamaniu ľudí

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini si želá, aby bol rok 2026 rokom pokoja, mieru a prosperity. Taktiež aby národ nepodliehal skepse, frustrácii a negatívnym myšlienkam. Hlava štátu to uviedla.

Slovensko podľa Pellegriniho stále patrí medzi najbezpečnejšie krajiny sveta, je členom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj združujúcej najvyspelejšie štáty. SR sa takisto môže oprieť o členstvo v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii. „Rozumiem sklamaniu ľudí, že mnohé veci nejdú rýchlejšie a efektívnejšie, sám to neraz kritizujem, len by nám to nemalo brániť oceniť aj to pozitívne,“ poznamenal prezident.

Novoročný príhovor prezidenta SR Petra Pellegriniho (Zdroj: Facebook/Peter Pellegrini)

Zároveň verí, že sa nebude prehlbovať nenávisť v slovenskej spoločnosti, že politici nájdu aj iné spôsoby šírenia svojich posolstiev ako cez negatívne emócie a že sa ľudia aj firmy vyrovnajú s konsolidáciou verejných financií. V zahraničnej politike by tento rok malo byť najvyššou prioritou dosiahnutie mieru na Ukrajine, skonštatoval Pellegrini.

