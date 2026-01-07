HROZNÝ nález v obci: Na ulici našli mŕtveho novorodenca! Na mieste je polícia

MARTINICE - Tragický nález v českej obci. V stredu popoludní našli na ulici mŕtve novonarodené dieťa. Polícia okamžite uzavrela okolie, na mieste zasahujú kriminalisti a nariadená bola súdna pitva.
V stredu popoludní zasahujú kriminalisti v obci Martinice na Příbramsku, kde bolo na ulici nájdené mŕtve novonarodené dieťa. Tragický nález oznámili miestni obyvatelia. Polícia okamžite uzavrela okolie a začala rozsiahle vyšetrovanie. Píše o tom tn.cz.
„Prebieha ohliadka miesta nálezu telíčka aj okolia,“ uviedla policajná hovorkyňa Vlasta Suchánková. „Nájdené bolo dieťa vo verejnom priestore v obci Martinice,“ doplnila. Kriminalisti už začali vyšetrovať okolnosti aj príčinu úmrtia. „Bola nariadená súdna pitva,“ dodala Suchánková. Zatiaľ policajti nikoho nezadržali.
Zásah potvrdili aj záchranári. Na miesto bol vyslaný koroner, ktorý prevzal telo dieťaťa.