Trump pochybuje, že by aliancia NATO prišla USA na pomoc v prípade potreby

WASHINGTON - Spojené štáty budú vždy stáť pri NATO, aj keby Aliancia nestála pri USA. Vyhlásil to v stredu americký prezident Donald Trump. V príspevku na svojej sieti Truth Social zároveň spochybnil, že by spojenci v prípade potreby spravili to isté pre USA. Vyjadril tiež presvedčenie, že jedinou krajinou, ktorú Čína a Rusko rešpektujú a obávajú sa, sú Spojené štáty americké pod jeho vedením.
Trump hovorí o Nobelovej cene
Šéf Bieleho domu sa tiež posťažoval, že mu Nórsko, ktoré je členom NATO, neudelilo Nobelovu cenu za mier za to, že - podľa svojich slov - sám ukončil osem vojen. „Ale to nevadí! Dôležité je, že som zachránil milióny životov,“ uviedol. V súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu, ktorá trvá už bezmála štyri roky, tiež vyhlásil, že bez jeho zapojenia by malo Rusko v súčasnosti pod kontrolou celú Ukrajinu.
„RUSKO A ČÍNA SA BEZ SPOJENÝCH ŠTÁTOV VÔBEC NEBOJA NATO A POCHYBUJEM, ŽE BY NATO BOLO PRI NÁS, AK BY SME TO SKUTOČNE POTREBOVALI,“ napísal americký prezident na Truth Social. „Vždy budeme stáť pri NATO, aj keby oni nestáli pri nás,“ dodal.
Spor o Grónsko
Trump zverejnil svoje vyjadrenie v čase obáv z oživenia jeho zámerov prevziať kontrolu nad Grónskom, ktoré je autonómnym územím Dánska. V posledných dňoch Trump opakovane vyhlásil, že Spojené štáty potrebujú Grónsko z dôvodov národnej bezpečnosti. Európski lídri, Dánsko a Grónsko sa voči týmto vyjadrenia ostro ohradili.
Biely dom v utorok uviedol, že jednou z možností na získanie Grónska je „vždy“ využitie americkej armády. Šéf americkej diplomacie Marco Rubio v stredu povedal, že USA majú záujem Grónsko kúpiť, nie si ho vojensky podmaniť.