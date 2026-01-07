Prezident poďakoval koledníkom Dobrej noviny za udržiavanie dlhoročnej tradície

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini poďakoval koledníkom Dobrej noviny za udržiavanie dlhoročnej tradície a za hodnoty, ktoré prinášajú do verejného priestoru. Urobil tak počas stredajšieho prijatia koledníkov z obcí Nová Baňa, Suchá nad Parnou a Beňadovo v Prezidentskom paláci. Stretnutie sa uskutočnilo pri príležitosti 31. ročníka verejnej zbierky, ktorá sa tento rok nesie v duchu Od srdca k srdcu a jej výťažok je určený na podporu zdravotníckeho zariadenia v regióne Tigraj na severe Etiópie.
Ocenenie tradície
„Je úžasné a chcem za to pekne poďakovať, že túto tradíciu uchovávate už viac ako 30 rokov, že vediete ľudí k tomu, aby sme si počas Vianoc a vďaka vám, vďaka vašim koledám a koledovaniu, trochu viac uvedomili hodnoty, ako je blízkosť, solidarita, potreba pomôcť tým, ktorí jednoducho našu pomoc potrebujú,“ ocenila hlava štátu.
archívne video
Koledníci zároveň podľa prezidenta ukazujú, že vo svete sú aj horšie problémy, než aké si ľudia uvedomujú. Ako pripomenul, mnoho detí aj dospelých žije v krajinách, ktoré nemajú vodu, jedlo alebo sú dennodenne ohrození vojenskými konfliktami. „Preto je veľmi potrebné, aby sme aj my na Slovensku, a práve aj vďaka vám a takejto nádhernej tradícii, v sebe uchovali to, čo nám bolo vždy blízke, že ľudia na Slovensku sa vždy vedeli aj z toho mála, ktoré mali, aj keď žili v biede, podeliť s núdznymi,“ uviedol.
Poďakovanie organizátorom
Pellegrini sa poďakoval aj organizátorom a vedúcim hnutia eRko za prácu s mladými ľuďmi. „Ukazujete mladým ľuďom, že život nie je len taký, ako ho vidíme na sociálnych sieťach,“ dodal. Zároveň vyzdvihol odvahu a nasadenie koledníkov, ktorí sa vydávajú od domu k domu a šíria myšlienku solidarity.
Riaditeľ Dobrej noviny Daniel Fiala priblížil, že eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, zorganizovalo prvýkrát kolednícku akciu Dobrá novina v roku 1995. Inšpirovalo sa podľa neho rakúskou Trojkráľovou akciou, pričom chcelo oživiť túto tradíciu, ktorá počas socializmu upadla. Podotkol, že tento rok išlo už o 31. ročník a hlavná časť prebiehala od 24. decembra do 6. januára.