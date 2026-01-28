Streda28. január 2026, meniny má Alfonz, zajtra Gašpar

Nočný útek ulicami Bratislavy skončil haváriou: VIDEO Auto sa prevrátilo na električkovej trati

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Facebook/Polícia SR/Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - Nočné ulice Bratislavy sa v utorok stali dejiskom dramatického policajného zásahu. Pokus o kontrolu vozidla sa zmenil na nebezpečné prenasledovanie, ktoré ohrozilo nielen policajtov, ale aj ostatných účastníkov premávky. Útek sa skončil vážnou nehodou a odhalením závažných skutočností o vodičovi.

Hliadka Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave II si v utorok (27. 1. 2026) krátko po 1.30 h všimla na Prievozskej ulici osobné motorové vozidlo značky Škoda Octavia. Policajti sa ho rozhodli zastaviť pre nevyhovujúci technický stav a spôsob jazdy vodiča.

Vodič na opakované výzvy na zastavenie nereagoval a začal unikať ulicami druhého bratislavského okresu vysokou rýchlosťou. Do prenasledovania sa zapojila aj hliadka Pohotovostnej motorizovanej jednotky. Jazdou ohrozoval seba, zasahujúcich policajtov aj ostatných vodičov, pričom policajti museli využiť aj zákonné oprávnenie a použiť hrozbu služobnou zbraňou.

Havária na nábreží a prevrátené auto

Vozidlo sa policajtom podarilo zablokovať na Páričkovej ulici služobnými motorovými vozidlami. Vodič však na výzvy, aby vystúpil, nereagoval. Naopak prudko zrýchlil, pokračoval v úniku, cúvaním ohrozil policajtov a poškodil obe služobné vozidlá.

Útek sa skončil až na Nábreží arm. gen. Ľ. Svobodu, kde vodič nezvládol riadenie, narazil do svetelnej signalizácie a vozidlo sa niekoľkokrát prevrátilo. Auto napokon skončilo na kolesách na električkovej trati. Vodič aj jeho spolujazdec zostali sedieť vo vozidle, no po opakovaných výzvach z neho vystúpili.

Nočný útek ulicami Bratislavy skončil haváriou (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

Lustráciou policajti zistili, že 39-ročný vodič má uložený platný zákaz viesť motorové vozidlá až do roku 2029. Zároveň bol na neho vydaný príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody. Dychová skúška u vodiča alkohol nepotvrdila. Toxikologické vyšetrenie však preukázalo prítomnosť metamfetamínu v jeho organizme.

Vyvodením trestnoprávnej zodpovednosti sa zaoberajú policajti príslušného útvaru v pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave.

