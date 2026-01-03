Veľká zvolávacia akcia áut známej značky! SOI varuje pred vážnymi chybami: Hrozí požiar aj zranenia

BRATISLAVA - Majitelia viacerých modelov BMW by mali zbystriť pozornosť. Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje na zvolávacie akcie, ktoré sa týkajú áut predávaných aj na Slovensku. V extrémnych prípadoch môže ísť o riziko požiaru či vyššie riziko zranenia pri nehode.
Na problém upozornila Slovenská obchodná inšpekcia. Prvá zvolávacia akcia sa týka modelov BMW X5, X6, X7, radu 7, radu 8 a M340. Chyba spočíva v nesprávnej verzii softvéru v riadiacej jednotke motora, ktorá môže viesť k preťaženiu štartéra a v krajnom prípade až k požiaru vozidla. Na Slovensku ide podľa dostupných údajov o štyri vozidlá. Výrobca zabezpečí bezplatné preprogramovanie softvéru v autorizovanom servise BMW, a to bez časového obmedzenia.
Ďalšie upozornenie sa týka modelov BMW iX1, X1, iX2 a X2. V tomto prípade ide o nedostatočnú kvalitu mechanizmu uchytenia sedadla vodiča, čo môže pri dopravnej nehode zvýšiť riziko zranenia posádky. Na Slovensku je evidované jedno vozidlo, ktoré musí absolvovať kontrolu a v prípade potreby aj výmenu chybnej súčiastky.
Najrozsiahlejšia zvolávacia akcia sa dotýka modelov BMW X3 a X3M. Problémom sú nesprávne uchytené koľajničky v batožinovom priestore, ktoré môžu byť pri nehode nebezpečné. V tomto prípade ide až o 589 vozidiel na Slovensku. Riešením je bezplatná výmena skrutiek uchytenia v autorizovanom servise BMW.
Slovenská obchodná inšpekcia odporúča majiteľom dotknutých vozidiel, aby sa čo najskôr objednali do autorizovaného servisu BMW. Ak vozidlo medzičasom zmenilo majiteľa, pôvodný vlastník by mal túto skutočnosť nahlásiť, aby sa oprava dostala aj k novému majiteľovi. Zvolávacie akcie sú preventívne a výrobca ich vykonáva bezplatne vo všetkých autorizovaných servisoch BMW v rámci Európskej únie.