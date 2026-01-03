Sobota3. január 2026, meniny má Daniela, zajtra Drahoslav

Veľká zvolávacia akcia áut známej značky! SOI varuje pred vážnymi chybami: Hrozí požiar aj zranenia

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/mg © Zoznam/mg

BRATISLAVA - Majitelia viacerých modelov BMW by mali zbystriť pozornosť. Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje na zvolávacie akcie, ktoré sa týkajú áut predávaných aj na Slovensku. V extrémnych prípadoch môže ísť o riziko požiaru či vyššie riziko zranenia pri nehode.

Na problém upozornila Slovenská obchodná inšpekcia. Prvá zvolávacia akcia sa týka modelov BMW X5, X6, X7, radu 7, radu 8 a M340. Chyba spočíva v nesprávnej verzii softvéru v riadiacej jednotke motora, ktorá môže viesť k preťaženiu štartéra a v krajnom prípade až k požiaru vozidla. Na Slovensku ide podľa dostupných údajov o štyri vozidlá. Výrobca zabezpečí bezplatné preprogramovanie softvéru v autorizovanom servise BMW, a to bez časového obmedzenia.

Ďalšie upozornenie sa týka modelov BMW iX1, X1, iX2 a X2. V tomto prípade ide o nedostatočnú kvalitu mechanizmu uchytenia sedadla vodiča, čo môže pri dopravnej nehode zvýšiť riziko zranenia posádky. Na Slovensku je evidované jedno vozidlo, ktoré musí absolvovať kontrolu a v prípade potreby aj výmenu chybnej súčiastky.

Najrozsiahlejšia zvolávacia akcia sa dotýka modelov BMW X3 a X3M. Problémom sú nesprávne uchytené koľajničky v batožinovom priestore, ktoré môžu byť pri nehode nebezpečné. V tomto prípade ide až o 589 vozidiel na Slovensku. Riešením je bezplatná výmena skrutiek uchytenia v autorizovanom servise BMW.

Veľká zvolávacia akcia áut
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: soi.sk)

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča majiteľom dotknutých vozidiel, aby sa čo najskôr objednali do autorizovaného servisu BMW. Ak vozidlo medzičasom zmenilo majiteľa, pôvodný vlastník by mal túto skutočnosť nahlásiť, aby sa oprava dostala aj k novému majiteľovi. Zvolávacie akcie sú preventívne a výrobca ich vykonáva bezplatne vo všetkých autorizovaných servisoch BMW v rámci Európskej únie.

Viac o téme: BMWSlovenská obchodná inšpekciaZvolávacia akcia
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Historická udalosť v Nemecku:
Historická udalosť v Nemecku: Volkswagen zatvára fabriku! Prvýkrát za 88 rokov
Zahraničné
FOTO Slovensko dopláca na clá
Slovensko dopláca na clá z USA: Inštitút spadajúci pod Kamenického bije na poplach, dostávame facky zľava - sprava!
Domáce
Zákaz spaľovacích motorov v
Zákaz spaľovacích motorov v roku 2035 nie je istý: Tlak výrobcov rastie! Európske štáty sa nevedia dohodnúť
Zahraničné
BYD flash charging
BYD predviedol v Bratislave nabíjanie s výkonom 1000 kW. 1 MW sieť nepoloží
podkapotou.sk

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Z Pociskovej dcéry Liany už je veľká parádnica: Toto odkukala od mamy!
Z Pociskovej dcéry Liany už je veľká parádnica: Toto odkukala od mamy!
Prominenti
Reštaurátorka folklórnych odevov Sakmárová o folklórnej parte
Reštaurátorka folklórnych odevov Sakmárová o folklórnej parte
Správy
Opitý vodič skoro narazil do policajtov, potom unikal
Opitý vodič skoro narazil do policajtov, potom unikal
Správy

Domáce správy

Slováci ju začali vo
Slováci ju začali vo veľkom používať: Počuli ste o nej a viete, aké novinky prináša?
vosveteit.sk
AKTUALIZOVANÉ REAKCIE našich politikov na
REAKCIE našich politikov na útok vo Venezuele: Ostré slová Fica, VIDEO Blahu... Maduro nebude nikomu chýbať, tvrdí PS
Domáce
Veľká zvolávacia akcia áut
Veľká zvolávacia akcia áut známej značky! SOI varuje pred vážnymi chybami: Hrozí požiar aj zranenia
Domáce
Pozor na choroby: Kŕmidlá pre vtáky treba čistiť, inak im môžete uškodiť
Pozor na choroby: Kŕmidlá pre vtáky treba čistiť, inak im môžete uškodiť
Regióny

Zahraničné

Policajti prehliadajú oblasť, kde
Tragédia v bare má dohru! Po požiari so 40 obeťami začali švajčiarske úrady trestné stíhanie
Zahraničné
Šokujúci incident: Z lietadla
Šokujúci incident: Z lietadla pred odletom vyviedli pilota - bol opitý!
dromedar.sk
Veľké zmeny na Ukrajine!
Veľké zmeny na Ukrajine! Zelenskyj navrhol Denysa Šmyhaľa na kľúčový post: Chystá výmenu na obrane
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ REAKCIE našich politikov na
REAKCIE našich politikov na útok vo Venezuele: Ostré slová Fica, VIDEO Blahu... Maduro nebude nikomu chýbať, tvrdí PS
Domáce

Prominenti

Monika Szabó
Tajné zdravotné ťažkosti Moniky Szabó: Môže za to chyba v detstve?! Herečka varuje
Domáci prominenti
Nela Pocisková
Z Pociskovej dcéry Liany už je veľká parádnica: Toto odkukala od mamy!
Domáci prominenti
Veronika Rajek očarila Maroša
Kramár povečeral s KRÁSNOU influencerkou: Najprv nad ňou SLINTAL a potom… prevracal očami!
Domáci prominenti
Mickey Rourke
Mickey Rourke ŠOKUJE vzhľadom: Niekdajší sexsymbol zmenený na NEPOZNANIE!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

V TOMTO dovolenkovom raji
V TOMTO dovolenkovom raji nemôžete umrieť: Platí ZÁKAZ! Šialený zákon vytvoril starosta z KURIÓZNEHO dôvodu
Zaujímavosti
Pleseň, ktorú nevidíte, môže
Pleseň, ktorú nevidíte, môže byť NAJNEBEZPEČNEJŠIA: TOTO jedlo radšej hneď vyhoďte! Nestačí to vyrezať
Zaujímavosti
Prebúdzate sa medzi 2.
Prebúdzate sa medzi 2. a 3. hodinou ráno? Nie je to NÁHODA! Vaše telo kričí o pomoc, zachráni ho JEDINÁ vec
Zaujímavosti
Rajská záhrada nemusí byť
Rajská záhrada nemusí byť MÝTUS: Vedec tvrdí, že odhalil jej skutočné miesto! A je to úplne inde, než ste si mysleli
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci ju začali vo
Slováci ju začali vo veľkom používať: Počuli ste o nej a viete, aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Na plný počet bodov ho dá iba skutočný profík
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Koniec obmedzení pre dve
Koniec obmedzení pre dve mestá či nový režim kvôli práci a škole: Zistite, čo sa mení
nitra.zoznam.sk

Ekonomika

Európska ekonomika je pod tlakom USA a Číny: Dokáže sa odraziť od dna?
Európska ekonomika je pod tlakom USA a Číny: Dokáže sa odraziť od dna?
Myslíte si, že poznáte peniaze vo svojej peňaženke? Tento kvíz vás vyvedie z omylu! (kvíz)
Myslíte si, že poznáte peniaze vo svojej peňaženke? Tento kvíz vás vyvedie z omylu! (kvíz)
Výber daní v minulom roku sklamal: Rozpočet na poslednú chvíľu zachraňovali aj peniaze z Európskej únie!
Výber daní v minulom roku sklamal: Rozpočet na poslednú chvíľu zachraňovali aj peniaze z Európskej únie!
TOP 5 najočakávanejších dopravných projektov: Nový jednotný lístok aj kľúčové úseky diaľnic!
TOP 5 najočakávanejších dopravných projektov: Nový jednotný lístok aj kľúčové úseky diaľnic!

Varenie a recepty

Krémová cesnaková perinka a jemné kuracie mäsko. Najlepší tip na nedeľný obed pre milovníkov cesnaku.
Krémová cesnaková perinka a jemné kuracie mäsko. Najlepší tip na nedeľný obed pre milovníkov cesnaku.
Poctivé a lacné polievky: 14 receptov, s ktorými sa najete dosýta a pritom ušetríte.
Poctivé a lacné polievky: 14 receptov, s ktorými sa najete dosýta a pritom ušetríte.
Pizzový závin: Rýchla klasika, ktorá zachráni každú večeru
Pizzový závin: Rýchla klasika, ktorá zachráni každú večeru
Výber receptov
Hubový Kubo: Recept, ktorý zasýti celú rodinu aj bez mäsa
Hubový Kubo: Recept, ktorý zasýti celú rodinu aj bez mäsa
Výber receptov

Šport

Obaja ostali v šoku: Čech musel vyradiť z posádky na Dakar svojho syna, pre pomoc volal na Slovensko
Obaja ostali v šoku: Čech musel vyradiť z posádky na Dakar svojho syna, pre pomoc volal na Slovensko
Rely Dakar
HC Slovan Bratislava – HC MONACObet Banská Bystrica: Online prenos z 35. kola Tipsport ligy
HC Slovan Bratislava – HC MONACObet Banská Bystrica: Online prenos z 35. kola Tipsport ligy
Tipsport liga
Slováci, tento dátum a čas si poriadne zaznačte! Dôležitá novinka pred ZOH 2026
Slováci, tento dátum a čas si poriadne zaznačte! Dôležitá novinka pred ZOH 2026
Hokej na ZOH 2026
V hre boli stotiny: Prvý triumf v obráku pre mladú Švajčiarku, sklamaná Shiffrinová chcela viac
V hre boli stotiny: Prvý triumf v obráku pre mladú Švajčiarku, sklamaná Shiffrinová chcela viac
Lyžovanie

Auto-moto

Práce na R1 pri B. Bystrici sa sústreďujú najmä na preložku cesty I. triedy
Práce na R1 pri B. Bystrici sa sústreďujú najmä na preložku cesty I. triedy
Doprava
Cesty sú zjazdné, miestami je na vozovke kašovitý či zľadovatený sneh
Cesty sú zjazdné, miestami je na vozovke kašovitý či zľadovatený sneh
Doprava
Art Car Capsule by Cao Fei - to je názov novej módnej kolekcie od BMW M
Art Car Capsule by Cao Fei - to je názov novej módnej kolekcie od BMW M
Zaujímavosti
TEST: Fiat Grande Panda Hybrid - liek na dnešnú dobu
TEST: Fiat Grande Panda Hybrid - liek na dnešnú dobu
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Prečo sa niektoré povolania stávajú neatraktívnymi?
Prečo sa niektoré povolania stávajú neatraktívnymi?
Pracovné prostredie
Objavte pracovné ponuky, ktoré vám môžu zmeniť kariéru a zarábajte viac ako 2 500 eur
Objavte pracovné ponuky, ktoré vám môžu zmeniť kariéru a zarábajte viac ako 2 500 eur
Zaujímavé pracovné ponuky
Kedy je ideálny čas odísť do dôchodku
Kedy je ideálny čas odísť do dôchodku
Mám prácu
Veľký pracovný horoskop na rok 2026: Koho čaká povýšenie a komu hrozí vyhorenie?
Veľký pracovný horoskop na rok 2026: Koho čaká povýšenie a komu hrozí vyhorenie?
KarieraInfo.sk

Technológie

Samsung telefóny dostanú funkciu, ktorá dá stopku šmírovaniu cez rameno. Takto bude fungovať
Samsung telefóny dostanú funkciu, ktorá dá stopku šmírovaniu cez rameno. Takto bude fungovať
Samsung
Vybíja sa ti batéria telefónu príliš rýchlo aj bez používania? Toto sú najčastejšie dôvody a riešenia
Vybíja sa ti batéria telefónu príliš rýchlo aj bez používania? Toto sú najčastejšie dôvody a riešenia
Návody
Vzorka Mg-Bi mala byť stopou po UFO. Vyšetrovanie AARO však ukázalo pozemský pôvod
Vzorka Mg-Bi mala byť stopou po UFO. Vyšetrovanie AARO však ukázalo pozemský pôvod
Veda a výskum
Vedci spájajú látku z horkej čokolády s pomalším biologickým starnutím. Bežná tabuľka z obchodu však nestačí
Vedci spájajú látku z horkej čokolády s pomalším biologickým starnutím. Bežná tabuľka z obchodu však nestačí
Veda a výskum

Bývanie

10 šikovných kuchynských trikov, ktoré naozaj fungujú. Tieto vám uľahčia každodenné práce!
10 šikovných kuchynských trikov, ktoré naozaj fungujú. Tieto vám uľahčia každodenné práce!
Nájdete tu pohodu, relax aj prírodu. Moderná chata prináša útulnosť aj tradičnú horskú dušu, výsledok si nás získal
Nájdete tu pohodu, relax aj prírodu. Moderná chata prináša útulnosť aj tradičnú horskú dušu, výsledok si nás získal
TOP 10 + 1 rodinných domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili u nás najviac
TOP 10 + 1 rodinných domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili u nás najviac
Starý kamenný dom prerobili po 70 rokoch. Zvonku stále vidno tradičný vzhľad, no vnútri nájdete nadčasovú domácnosť
Starý kamenný dom prerobili po 70 rokoch. Zvonku stále vidno tradičný vzhľad, no vnútri nájdete nadčasovú domácnosť

Pre kutilov

Betónová dlažba môže vydržať roky. Stačí sa vyhnúť týmto chybám
Betónová dlažba môže vydržať roky. Stačí sa vyhnúť týmto chybám
Stavebný materiál
Soľ ničí chodníky aj záhradu. Akým posypom ju v zime nahradiť, aby sa nešmýkalo
Soľ ničí chodníky aj záhradu. Akým posypom ju v zime nahradiť, aby sa nešmýkalo
Dvor a záhrada
Krása, farby a vôňa aj počas chladných dní? Tieto rastliny vám rozkvitnú v zime
Krása, farby a vôňa aj počas chladných dní? Tieto rastliny vám rozkvitnú v zime
Izbové rastliny
Ako si vyrobiť podpaľovač, ktorý môžete používať celú vykurovaciu sezónu a ešte na ňom aj ušetríte
Ako si vyrobiť podpaľovač, ktorý môžete používať celú vykurovaciu sezónu a ešte na ňom aj ušetríte
Vykurovanie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Prvý januárový týždeň je rozhodujúci pre lásku: Astrologické vstupné brány naznačujú, či budeme mať úspešné vzťahy alebo nie
Partnerské vzťahy
Prvý januárový týždeň je rozhodujúci pre lásku: Astrologické vstupné brány naznačujú, či budeme mať úspešné vzťahy alebo nie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
REAKCIE našich politikov na
Domáce
REAKCIE našich politikov na útok vo Venezuele: Ostré slová Fica, VIDEO Blahu... Maduro nebude nikomu chýbať, tvrdí PS
MIMORIADNE Silné EXPLÓZIE po
Zahraničné
MIMORIADNE Silné EXPLÓZIE po útoku USA: ZAJALI prezidenta s manželkou, TU sú! Trumpove plány, svet REAGUJE
Veľká zvolávacia akcia áut
Domáce
Veľká zvolávacia akcia áut známej značky! SOI varuje pred vážnymi chybami: Hrozí požiar aj zranenia
POPLACH vo Venezuele: Veľké
Zahraničné
POPLACH vo Venezuele: Veľké nasadenie armády vrátane BALISTICKÝCH systémov! Žiada o dôkaz, že je Maduro nažive

Ďalšie zo Zoznamu