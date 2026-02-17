ŠOKUJÚCE SLOVÁ herečky Moniky Szabó: Dcéra skončila s krvavým ÚRAZOM, ale... Malo to VÝHODU!

BRATISLAVA - Monika Szabó zažila minulý rok úraz ako z najhoršieho sna. Kto by však čakal, že je z nej kvôli tomu dnes ustráchaná mama, je na omyle!
Monika Szabó si minulý rok prešla doslova peklom! Nešťastný pád na lyžiach sa jej stal osudným a obľúbená herečka skončila v rukách lekárov so zlomeným ramenom. Napriek tomu to Szabó nepoznačilo natoľko, aby nepríjemnú skúsenosť prenášala na svoje deti. Skrátka nestala sa z nej vystrašená mama. „To skôr manžel je taký, že im povie nech neskáču na gauči…“ priznala so smiechom a jedným dychom dodáva: „Samozrejme veľmi dobre si uvedomujem, aké nástrahy nás rodičov popri tých deťoch čakajú. Oči sú na stopkách odkedy sa to dieťa narodí.“
Nepríjemným úrazom sa nevyhli ani jej dcérky, no pri spomienke na rozrazenú peru staršej Melánie si herečka s úsmevom spomenula aj naj jeden vedľajší efekt, ktorý nehoda priniesla. „Keď bola menšia, tak si rozrazila spodnú peru a to bolo také šťastie v nešťastí, že vďaka tomu prestala dudlíkovať. Bola postavená pred hotovú vec.“
Monika svoje dve dievčatá vychováva s manželom Dominkom, po ktorého boku žiari šťatím. Ako sme však mali možnosť vidieť, dvojica je v kontakte prakticky neustále. Vo videu všetko pochopíte...