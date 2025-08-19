Z trhu sťahujú obľúbenú pochúťku! POZOR na TENTO syr, ihneď ho vráťte do predajne: Hrozia vám vážne problémy

BRATISLAVA – Pozor na obľúbenú pochúťku. Ak patríte k milovníkom syrov, skontrolujte si, či nemáte doma v chladničke dva konkrétne druhy. Po ich zjedení by ste totiž mohli mať vážne zdravotné ťažkosti.
Spoločnosť METRO Cash & Carry informovala, že na žiadosť dodávateľa preventívne sťahuje z trhu dva druhy syrov. Ide o Coulommiers Mon pere s dátumom minimálnej trvanlivosti 26.8.2025 a Camembert Pere Alexandre s dátumom minimálnej trvanlivosti 17.8.2025. Dôvodom je podozrenie výskytu Listeria monocytogenes.
„Pokiaľ ste si uvedený výrobok zakúpili a máte ho stále k dispozícii, prosíme Vás, aby ste ho nekonzumovali. Výrobok ste si mohli zakúpiť v období od 8.7.2025 do 15.8.2025. Výrobky môžete vrátiť v ktoromkoľvek veľkoobchodnom stredisku METRO Cash &Carry SR. Zároveň Vás chceme požiadať, aby ste informovali tiež svojich partnerov/zákazníkov a prevzali výrobky späť. Za vrátené výrobky Vám budú na základe predajného dokladu vrátené peniaze. Vrátenie je možné do 26.8.2025,“ uvádza reťazec.
V prípade, že nie ste z akéhokoľvek dôvodu schopný predajný doklad predložiť, pre urýchlenie pri vrátení výrobku požiadajte obsluhu zákazníckej recepcie o výnimočné vystavenie duplikátu dokladu. „Za spôsobené nepríjemnosti sa Vám ospravedlňujeme a veríme, že naša spolupráca bude aj naďalej pokračovať k obojstrannej spokojnosti,“ dodali.
Čo je Listeria monocytogenes?
Ako uvádza Štátna veterinárna a potravinová správa, Listeria monocytogenes je v prírode značne rozšírená. Nachádza sa v pôde, vode, rastlinách či fekáliách. Tejto baktérii sa dobre darí pri teplotách 1 až 40 °C, pričom najlepšie podmienky pre svoj rast má pri teplotách 30 až 37 °C. Zdrojom nákazy pre človeka sú hlavne zvieratá, svalové mäso, klobásy, plesňové zrejúce syry, nepasterizované mlieko, ovčí hrudkový syr a bryndza z nepasterizovaného ovčieho mlieka, údené lososy, vákuovo balené filety z lososov; pre zvieratá nesprávne fermentovaná siláž. Takisto môže byť zdrojom nákazy čerstvá zelenina ako zeler, paradajky či šalát, ktorá bola prihnojovaná čerstvým hnojom.
Listeria monocytogenes spôsobuje ochorenie, ktoré nazývame listerióza s inkubačnou dobou 1-4 týždne.
Pri požití kontaminovanej potravy alebo vody sa môže vyvinúť horúčkovité ochorenie podobné týfusu, so zväčšenou slezinou, výražkami a leukopéniou. Niekedy sa môže ochorenie prejaviť ako ťažká hnisavá meningoencefalitída alebo ako nekrotická angína so zdurením podčeľustných uzlín pripominajúcu infekčnú mononukleózu.
Pri všetkých prejavoch choroby je rozhodujúci imunitný stav a vek človeka. Najviac sú ohrození starší ľudia, tehotné ženy a ľudia so zníženým imunitným systémom.
Ako zabrániť prítomnosti Listerii m. v potravinách?
Potraviny, ktoré sa majú konzumovať po zohriatí (napr. párky a iné údeniny) treba zohriať najmenej na 70 °C a udržiavať ich pri tejto teplote až do konzumácie. Studené pokrmy treba naopak udržiavať v chlade pri teplotách pod 5 °C a pri izbovej teplote ich nenechávať dlhšie ako 2 hodiny. Tehotné ženy, starší ľudia a chorí so zníženou imunitou by nemali párky a mäsové konzervy, ktoré neprejdú varom konzumovať vôbec.
Treba upozorniť na schopnosť tejto baktérie prežívať iba vo vhodnej potravine a množiť sa pri chladiarenských teplotách, takže ani riadne uloženie v chladničke v prípade kontaminácie nezabráni potravine stať sa zdrojom ochorenia.