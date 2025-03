Strapačky, treska, ale aj sladké pokrmy: Nelichotivý rebríček odhalil najhoršie slovenské jedlá! TOTO je víťaz

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Mnohí ich milujú, iní nenávidia. Reč je o tradičných slovenských jedál, ktoré rozdeľujú našincov na dve skupiny. Bez mnohých si viacerí z nás nevedia predstaviť život, iní ich označujú za gastropeklo a najradšej by o nich už nikdy nepočuli. To zrejme inšpirovalo stránku TasteAtlas k tomu, aby zostavili rebríček 14 najhroších slovenských jedál. Nachádzajú sa tam aj hrôzy zo školských jedální, ale aj osvedčené klasiky. No na prvom mieste sa umiestnila potravina, ktorú snáď má každá domácnosť vo svojej chladničke. "Do zoznamu „14 najhoršie hodnotených slovenských potravín“ bolo do 27. marca 2025 zaznamenaných 3 652 hodnotení, z ktorých 2 677 systém uznal za legitímne," informujú autori projektu.

Archívne VIDEO Medzinárodná súťaž vo varení a jedení bryndzových halušiek

Medzinárodná súťaž vo varení a jedení bryndzových halušiek (Zdroj: TASR/Daniel Stehlík)

Strapačky sa radia medzi jedlá, ktoré rozdeľujú ľudí na viacero skupín - tých, čo ich milujú a tých, čo ich nenávidia. Ide o kombináciu kapusty, slaniny, masti, cibule a halušiek. V rebríčku skončili na deviatom mieste. Obdobné jedlo - kapustové fliačky, poznajú najmä naši rodičia. Kombináciu hlávkovej kapusty, cibule, rasce a cestoviny veľa Slovákov desí. Tento pokrm sa jedával na slano, ale aj na sladko - posypaný práškovým cukrom. V rebríčku však skončil na štvrtok mieste.

Aj keď bryndzové halušky sa v rebríčku neumiestnili, iné jedlá z bryndze áno. Napríklad, bryndzová polievka - demikát skončila na siedmom mieste. Obľúbená bryndzová pomazánka skončila na desiatom mieste. Okrem toho tu nájdeme aj typický nedeľný obed - teda fašírky či karbanátky. Ide o kombináciu mletého mäsa, cibule, korenín, vajca, strúhanky, ktoré sa buď pečú v rúre alebo vyprážajú na oleji.

(Zdroj: gettyimages.com)

Aj sladké pochutiny

Medzi najhoršie hodnotenými slovenskými jedlami sa nachádzajú aj sladké jedlá a potraviny. Ako napríklad kokosové ježe, ktoré gazdiné pečú pred Vianocamu. Kombinácia piškótového cesta, poliata roztopenou čokoládou a posypaná kokosom, zrejme mnohých nepresvedčila a skončili na treťom mieste. Nejde však o jediné sladké jedlo. Napríklad, nájdeme tu aj klasiky školských jedální - ryžový nákyp a žemlovku. Kým prvé spomenuté skončilo na druhom mieste, druhé spomenuté na 12 mieste. V rebríčku sa nachádzajú aj medvedie labky - typické vianočné pečivo, ktoré sa umiestnilo na 11. pozícii. Nasleduje makovník na trinástom mieste a bratislavské rožky na 14. mieste.

Slovenské klasiky

Čo by to bola silvestrovská noc bez chlebíčkov? Aj keď komuistické chlebíčky z veky sú naďalej naojbľúbenejšie, veka, teda sendvičový chlieb, sa rovnako umiestnil v rebríčku - konkrétne na piatom mieste. Hneď za nou v testnom závese je treska - teda rybací šalát s octom, horčicou, uvarenou mrkvou a cibuľou.

A ktoré jedlo, respektíve potravina skončila na prvom mieste? Určite sa nachádza v chladničke každého z nás. Je to smotanová nátierka. "Táto krémová nátierka je vyrobená z kyslej smotany a kombinácie sušeného mlieka a cmaru. Vychutnáva si ho v celej Českej republike a na Slovensku. Nátierka je tradične ochutená rôznymi bylinkami, šunkou, paprikou, či cesnakom. Aj keď bol pôvodne známy ako pomazánkové máslo , teda maslová nátierka , podľa nedávneho nariadenia Európskej únie bol tento výraz zakázaný, keďže výrobok neobsahuje minimálny obsah mliečneho tuku 39 %. V súlade so zákonom sa Česká republika a Slovensko rozhodli pomenovať nátierku máslová pomazánka a smotanová nátierka ," píše sa na stránke.

Detailné umiestnenie rebríčka:

1. smotanová nátierka

2. ryžový nákyp

3. kokosové ježe

4. kapustové fliačky

5. veka

6. treska

7. demikát

8. fašírky/karbanátky

9. strapačky

10. bryndzová pomazánka

11. medvedie labky

12. žemlovka

13. makovník

14. bratislavské rožky