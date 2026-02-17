Olympiáda 2026 Šokujúce odhalenie z Milána: Ukrajincov viedla Ruska Anastasia, chcela ukázať solidaritu

MILÁNO - Slávnostný otvárací ceremoniál zimných olympijských hier v Taliansku priniesol moment, o ktorom počas priameho prenosu nikto netušil. Tabuľu s nápisom „Ukrajina“ niesla na štadióne San Siro žena, ktorej rodná krajina vedie proti našim susedom vojnu. Anastasia Kučerovová sa rozhodla pre tichý, ale silný prejav solidarity, ktorý odhalila až s odstupom času.
Počas slávnostného nástupu výprav boli všetci nosiči tabúľ s názvami krajín oblečení v identických striebristých bundách s kapucňami a tváre im prekrývali tmavé okuliare. Architektka Anastasia Kučerovová, ktorá už štrnásť rokov žije v Miláne, tak bola pre milióny divákov pri obrazovkách aj pre tisíce ľudí na štadióne prakticky neidentifikovateľná.
Svoju identitu a motiváciu odhalila až neskôr prostredníctvom sociálnych sietí. Priznala, že hoci dobrovoľníkom priraďovali krajiny pôvodne náhodne, ona využila možnosť výberu. Keď sa choreografovia spýtali na preferencie, neváhala ani sekundu a vybrala si práve Ukrajinu. Informuje o tom The Guardian.
Kučerovová svoj čin opísala ako malý osobný akt odporu voči politickému vedeniu vo svojej domovine a ako jasný signál podpory napadnutej krajine. Ukrajinskí športovci podľa jej slov spoznali, že je Ruska, a prekvapivo s ňou nadviazali kontakt v jej rodnom jazyku. „Keď kráčíte po boku týchto ľudí, uvedomíte si, že majú všetky ľudské práva cítiť nenávisť voči akémukoľvek Rusovi. Napriek tomu si myslím, že je dôležité urobiť hoci len malý čin, aby sme im ukázali, že možno nie všetci ľudia zmýšľajú rovnako,“ povedala.
Podľa Anastasie je dôležité nezabúdať na to, v akej realite sa ukrajinskí olympionici nachádzajú. Kým svet sleduje ich športové výkony, oni musia neustále čeliť správam z domova, kde zúri vojna. „Ukrajinci nemajú možnosť sa týmto myšlienkam vyhnúť alebo ignorovať existenciu vojny. Takže je to ich realita. Ďalej sa milujú, ženia sa a vydávajú, alebo športujú, prišli na olympiádu. Ale to všetko sa deje za týchto zdrcujúcich okolností,“ dodala Kučerovová.