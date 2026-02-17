Mandátový výbor odporučil poslancom, aby Babiša ani Okamuru nevydali

PRAHA - Mandátový a imunitný výbor Poslaneckej snemovne českého parlamentu neodporučil poslancom, aby hlasovali za vydanie premiéra Andreja Babiša a predsedu Poslaneckej snemovne Tomia Okamuru na trestné stíhanie. O stanovisku rozhodol na utorkovom zasadnutí. Na tlačovej konferencii to oznámila jeho predsedníčka Helena Válková. Poslanci budú o vydaní oboch politikov rozhodovať na mimoriadnej schôdzi zrejme začiatkom marca, informuje spravodajkyňa v Prahe.
Komentátori, politológovia, ale aj poslanci toto rozhodnutie očakávali. Vo výbore má deväť poslancov vládna koalícia hnutí ANO, SPD a strany Motoristi sebe, opozícia ich má sedem. Podobne sa očakáva, že vzhľadom na 108-člennú koaličnú väčšinu ani snemovňa nevydá politikov na stíhanie.
O ich vydanie na trestné stíhanie požiadali súdy. Babišova kauza sa týka dotácií pre Farmu Čapí hnízdo. Mestský súd v Prahe ho v nej dvakrát oslobodil, odvolací súd však rozsudok dvakrát zrušil. Ak by Babiša poslanci vydali, prípad by sa vrátil na prvostupňový súd. Odvolací ho zaviazal, aby sa pri ďalšom pojednávaní riadil jeho verdiktom, podľa ktorého sú Babiš aj jeho niekdajšia spolupracovníčka Jana Nagyová vinní.
Snemovňa predsedu hnutia ANO v minulosti vydala na trestné stíhanie trikrát
Snemovňa predsedu hnutia ANO v minulosti vydala na trestné stíhanie trikrát. Predseda vlády pri svojom vystúpení v dolnej komore na začiatku februára pripomenul, že odmietol abolíciu, ktorú mu ponúkal bývalý prezident Miloš Zeman. Babiš podľa svojich slov predpokladal, že všetci sudcovia sú nestranní. Teraz je však presvedčený o tom, že jeho prípad je len politický proces. Podotkol, že hoci nespochybňuje českú justíciu, nájdu sa sudcovia, ktorí rozhodujú politicky.
O vydanie Okamuru požiadal súd prvýkrát. Prípad sa týka kontroverzných plagátov z kampane pred krajskými voľbami a voľbami do Senátu v roku 2024. Na jednom z nich bol muž tmavej pleti so zakrvavenou tvárou a nožom v ruke doplnený sloganom „Nedostatok v zdravotníctve nevyriešia chirurgovia z dovozu“ a tiež „Stop migračnému paktu EÚ“. Na inom plagáte boli rómske deti, ktoré fajčia cigarety, a pri nich nápis „Hovoria, nech chodíme do školy, ale naši to majú na háku“. Okamura aj jeho hnutie SPD sú obžalovaní z podnecovania k nenávisti. Šéf hnutia vinu odmieta.