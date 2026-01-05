Beňovú dobehlo vyjadrenie o Republike: Spolupráca? Radšej odídem zo strany! Po rokoch prišlo na obrovský ZVRAT

BRUSEL/BRATISLAVA - Najskôr to mal byť výstražný prst od dlhoročnej nositeľky agendy liberálnych tém na pôde europarlamentu, no nakoniec si to rozmyslela. Reč je o europoslankyni Monike Beňovej, ktorá mala kedysi stranu Republika v zuboch a verejnosti hovorila, že je v prípade vojenského konfliktu na strane Ukrajiny. Po čase prišla v niektorých témach zásadná otočka. Dôvody popísala samotná Beňová, ktorej pripomenuli dávny výrok zo statusu z roku 2022.
Beňová v čase krátko po začiatku otvoreného vojenského konfliktu na Ukrajine napísala, že je na strane Ukrajiny, no nielen to. Jej rétorika bola síce rázna, no antiextrémistická. "Som úplne zásadne proti akýmkoľvek čo len náznakom o spolupráci či o nevylúčení spolupráce s M. Uhríkom a so "stranou" Republika. Je to pre mňa osobne no go. Verím, že aj pre Smer-SD a jeho členov. Ak nie, ja zo strany odídem. Náznaky akejkoľvek "spolupráce" sú pre mňa osobne neakceptovateľné. V žiadnej podobe," napísala 2. marca 2022 na sociálnej sieti europoslankyňa Monika Beňová.
Gašpar na rovinu: V Smere si vieme predstaviť povolebnú spoluprácu aj s Republikou!
Stránka zrejme reagovala na slová podpredsedu parlamentu za Smer-SSD Tibora Gašpara, ktorý prehovoril o možnej spolupráci so stranou Republika. Rozhodne ju neodmietol.
S Republikou treba hovoriť, mieni Gašpar
"Verím tomu, že Hlas sa akýmsi spôsobom pozviecha z toho stavu, v ktorom dnes je. Dokonca verím, že aj tie národné sily by mohli reprezentovať, či už to bude opätovne cez SNS alebo možno aj cez Republiku," vyjadril sa Gašpar. V Republike podľa neho prebiehajú vnútorné zmeny. "A iné je kritizovať, iné by bolo vládnuť," myslí si. "Stále je to subjekt, ktorý je na našej politickej scéne legitímne v súlade so zákonmi tejto krajiny. A jeho poslanci sú dnes v europarlamente. Takže áno, je to subjekt, s ktorým treba hovoriť," povedal Gašpar o strane.
Dlhujem vám vysvetlenie, zo Smeru neodídem, zareagovala pre verejnosť Beňová
V tieni jeho slov tak na svoje nedávne slová reagovala samotná Beňová. Tá už slová o odchode zo strany za viac ako tri roky zmietla zo stola. Na otázku novinárov, či odíde zo strany tak, ako sľubovala v roku 2022, reaguje rozdielne. "Zo Smeru neodídem. Keďže som v roku 2022 bola presvedčená, že spolupráca s Republikou je z môjho pohľadu vylúčená, dlhujem vysvetlenie, prečo dnes vnímam situáciu inak," začala europoslankyňa za Smer.
Republika je pre Smer v istých témach väčšou podporou
Po roku a pol európskom parlamente je podľa nej jasné, že z pohľadu obrany záujmov Slovenska sú poslanci Republiky pre Smer väčšou podporou. "Podobné postoje majú aj v kultúrno-etických témach a spolu s poslankyňou za KDH spoločne podporujeme názor, že v tejto oblasti majú členské štáty právo rozhodovať sa samostatne," popísala nálady v Bruseli Beňová.
"Poslanci za stranu Republika spolu s nami podporili odvolávania predsedníčky Európskej komisie. Mohla by som uviesť ďalšie príklady. Nie, nie je to “láska”, je to realita dnešného sveta, v ktorom stále viac vystupuje do popredia ochrana národných záujmov a snaha o spoluprácu s krajinami naprieč svetom, alebo ako my od začiatku tvrdíme, na všetky štyri svetové strany. Ale čo je najdôležitejšie, také tie vylučujem-nevylučujem zo spolupráce je už atraktívne len pre tých, ktorí nevnímajú zmeny vo svete a nevedia ponúknuť nič iné, ako akési ukazovanie prstom na druhých. Nemusíme sa mať radi, našou povinnosťou je ochraňovať záujmy našej vlasti. A pred tým sa musíme všetci skloniť a pýchu zameniť za pokoru," uviedla svoje terajšie presvedčenie Beňová.