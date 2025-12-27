Vážna zrážka aút neďaleko Trnavy: Zasahovať museli HASIČI, zranení dostali prvú pomoc!

Dopravná nehoda v Trnave. (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Trnavský kraj)
TRNAVA - Hasiči zasahovali pri zrážke dvoch vozidiel v Trnave, ktorá sa stala v piatok (26. 12.) okolo 22.00 h. Zraneným osobám poskytli predlekársku prvú pomoc. Hasičský a záchranný zbor o tom informoval na sociálnej sieti.
Ako uviedli, jedno vozidlo skončilo v kríkoch pri ceste, druhé zostalo na vozovke. Po príjazde na miesto udalosti hasiči vykonali zabezpečenie vozidiel proti vzniku požiaru. Uniknuté prevádzkové kvapaliny zasypali sorbentom.