Pátranie po NEZVESTNEJ MAME známej moderátorky: Polícia nemá pre rodinu dobré správy!

Nancy Guthrie
Nancy Guthrie (Zdroj: savannahguthrie/Instagram)
LOS ANGELES - Nancy Guthrie zostáva stále nezvestná. Vyšetrovatelia pripúšťajú, že jej vypátranie môže trvať chvíľu, ale aj celé roky. Polícia pokračuje v intenzívnom pátraní.

Prípad zmiznutia Nancy Guthrie zostáva zahalený pod rúškom tajomstva. Šerif okresu Pima Chris Nanos v rozhovore pre New York Times uviedol, že žena môže byť nájdená „už o hodinu“, no rovnako reálne je aj to, že pátranie sa potiahne týždne či dokonca roky.

Nanos zdôraznil, že vyšetrovanie pokračuje naplno a jeho tím verí, že sa im napokon podarí nájsť osobu alebo osoby zodpovedné za únos, ku ktorému došlo v skorých ranných hodinách 1. februára v dome obete v Tucsone v Arizone. Do prípadu sú od začiatku zapojení miestni detektívi aj federálni agenti.

Vyšetrovatelia zároveň pracujú s viacerými stopami vrátane videozáznamu zo zvončekovej kamery, ktorý FBI zverejnila minulý týždeň. Na záberoch je viditeľná maskovaná postava s rukavicami a zbraňou v puzdre na páse, pohybujúca sa pred vchodom do domu. Situáciu komplikuje aj séria údajných výkupných listov, ktoré dostali viaceré médiá vrátane TMZ.

Rodina nezvestnej sa snažila nadviazať kontakt s únoscom prostredníctvom verejných videovyhlásení – vystúpila dcéra Nancy, známa moderátorka, spolu so súrodencami. Polícia počas vyšetrovania predviedla na výsluch viacero osôb, všetky však boli neskôr prepustené a oficiálny podozrivý stále neexistuje.

