Satelitné snímky ukazujú niečo veľké: Pri Iráne sa čosi deje! TOTO nie je len príprava na útoky

TEHERÁN - Satelitné snímky prvýkrát potvrdili presnú polohu americkej lietadlovej lodi v blízkosti Iránu. Zistenia prichádzajú v čase, keď sa Washington a Teherán chystajú na ďalšie kolo rokovaní a USA zároveň výrazne posilňujú svoju vojenskú prítomnosť na Blízkom východe.
Nosič sa objavil na snímkach po týždňoch ticha
Pomocou satelitných záberov sa podarilo lokalizovať americkú lietadlovú loď USS Abraham Lincoln, ktorá operuje v oblasti Blízkeho východu. Podľa analýzy BBC sa nachádza pri pobreží Ománu, približne 700 kilometrov od Iránu.
Loď dorazila do regiónu podľa dostupných informácií už koncom januára, no až doteraz nebola viditeľná na verejne dostupných satelitných snímkach.
Rokovania s Iránom a paralelné posilňovanie síl
Potvrdenie polohy lode prichádza krátko pred plánovaným druhým kolom rokovaní medzi USA a Iránom, ktoré by sa mali uskutočniť v utorok vo Švajčiarsku. Teherán avizoval, že hlavnými témami budú jeho jadrový program a možnosť zrušenia amerických ekonomických sankcií. Washington však už skôr naznačil, že chce otvoriť aj ďalšie bezpečnostné otázky.
USS Abraham Lincoln vedie údernú skupinu troch torpédoborcov s riadenými strelami. Na palube má približne 90 lietadiel vrátane stíhačiek F-35 a posádku tvorí 5 680 ľudí.
Do regiónu mieri aj najväčšie vojnové plavidlo sveta
Podľa dostupných informácií Spojené štáty vyslali na Blízky východ aj ďalšiu lietadlovú loď – USS Gerald R. Ford, ktorá je považovaná za najväčšiu vojnovú loď na svete. Očakáva sa, že do oblasti dorazí v priebehu nasledujúcich troch týždňov.
Jej presun by ešte viac posilnil americkú vojenskú prítomnosť v regióne, ktorá sa podľa analytikov v posledných týždňoch citeľne rozšírila.
BBC sleduje desiatky lodí a lietadiel
Investigatívny tím BBC Verify zaznamenal prostredníctvom satelitných snímok pohyb najmenej 12 amerických lodí v oblasti Blízkeho východu. Súčasne monitoroval aj nárast počtu bojových lietadiel, najmä stíhačiek F-15 a lietadiel elektronického boja EA-18, ktoré boli rozmiestnené na americkej vojenskej základni v Jordánsku.
Podľa BBC tieto údaje potvrdzujú systematické posilňovanie amerických síl v regióne.
Demonštrácia sily v Arabskom mori
Americké US Central Command zverejnilo 6. februára zábery USS Abraham Lincoln obklopeného torpédoborcami, bojovými lietadlami, prieskumnými strojmi a plavidlami pobrežnej stráže v Arabskom mori. Išlo o otvorenú demonštráciu vojenskej sily, na ktorú Irán reagoval vlastným vojenským vystúpením.
„Nejde len o prípravu útokov,“ tvrdí analytik
Vojensko-spravodajský expert Justin Crump v rozhovore pre BBC Verify uviedol, že súčasné americké rozmiestnenie síl má väčšiu hĺbku a udržateľnosť než predchádzajúce operácie.
Podľa neho ide o rozsiahlejšiu a dlhodobo udržateľnú konfiguráciu než pri manévroch pred zadržaním bývalého venezuelského prezidenta Nicolása Madura v januári alebo počas leteckých úderov na iránske jadrové objekty v júni minulého roka.
Crump, ktorý vedie analytickú spoločnosť Sibylline, odhaduje, že kombinácia námorných síl, letectva a ôsmych existujúcich amerických leteckých základní v regióne by umožnila viesť až 800 bojových letov denne.
Odstrašenie s možnosťou eskalácie
„To, čo momentálne sledujeme, nie je len príprava na údery, ale širšie odstrašujúce rozmiestnenie, ktoré sa dá podľa potreby zosilniť alebo oslabiť,“ vysvetlil Crump.
Podľa neho je cieľom zabezpečiť dlhodobú schopnosť reagovať, neutralizovať akúkoľvek iránsku odpoveď a zároveň chrániť americké sily v regióne aj Izrael. „Ide o nastavenie, ktoré má väčšiu hĺbku a udržateľnosť než čokoľvek, čo sme tu videli v minulom roku,“ uzavrel.