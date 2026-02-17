Poslanci z víťaznej strany BNP zložili prísahu v parlamente v Bangladéši

DHÁKA - Pravdepodobný premiér z Bangladéšskej nacionalistickej strany (BNP) Tárik Rahmán a novozvolení poslanci parlamentu zložili v utorok prísahu. Stali sa tak prvými volenými zástupcami v Bangladéši od demonštrácií a zvrhnutia vlády v auguste 2024. Informuje správa agentúry AFP.
Nová vláda prevezme moc v krajine od dočasného premiéra Muhammada Júnusa. Očakáva sa, že poslanci z BNP nominujú Rahmána na premiérsky post a prezident Muhammad Šahabuddín prijme v utorok popoludní sľub nového predsedu vlády a jeho ministrov. BNP jednoznačne zvíťazila v parlamentných voľbách, keď získala 212 mandátov v 300-člennom parlamente. „Toto víťazstvo patrí Bangladéšu, patrí demokracii,“ povedal Rahmán v sobotu po voľbách. Zároveň varoval pred výzvami, ako napríklad ekonomickou situáciou druhého najväčšieho vývozcu odevov na svete.
„Našu cestu začíname z pozície krehkej ekonomiky, ktorú nám tu zanechal predošlý autoritársky režim, oslabeného právneho štátu, oslabených ústavných a zákonných inštitúcií a zhoršujúcej sa situácie v oblasti práva a poriadku,“ zhodnotil v prejave. Prisľúbil obnovenie stability a opätovný rast po mesiacoch nepokojov, ktoré otriasli dôverou investorov. Vyzval tiež všetky politické strany, aby „zostali jednotné“. Účasť vo štvrtkových voľbách (12. februára) dosiahla 59 percent.
K pádu vlády premiérky Hasíny Vadžídovej v auguste 2024 viedli demonštrácie vyvolané politickou a ekonomickou krízou, tiež kontroverznými kvótami na pracovné pozície vo verejnom sektore v prospech účastníkov boja za nezávislosť a ich príbuzných. Študentami vedené protesty si vyžiadali 1400 mŕtvych, z ktorých mnohí zahynuli pri zásahoch polície.