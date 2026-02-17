Hazard so životom v Košiciach: Cestný pirát letel 175 km/h, prišiel o stovky eur aj vodičák!

KOŠICE - Košickí dopravní policajti v pondelok popoludní zastavili vodiča, ktorého nebezpečná jazda v lokalite Červený rak vyráža dych. Hazardér sa po frekventovanom úseku rútil rýchlosťou, ktorá ďaleko presahuje všetky povolené limity, čím priamo ohrozil nielen seba, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky.
K vážnemu porušeniu dopravných predpisov došlo v košickej lokalite Červený rak, ktorá je známa vysokou intenzitou dopravy. Policajná hliadka tu namerala vozidlo, ktorého vodič zjavne ignoroval maximálnu povolenú rýchlosť. Radar ukázal neuveriteľných 175 km/h, čo v tomto úseku predstavuje extrémny risk.
Polícia v tejto súvislosti upozorňuje, že takéto správanie na cestách je neakceptovateľné. „Takéto prekročenie rýchlosti je vážnym ohrozením bezpečnosti ostatných účastníkov cestnej premávky,“ uviedli strážcovia zákona na sociálnej sieti.
Vodič sa nevyhol prísnej sankcii, ktorá zodpovedá závažnosti jeho konania. Na mieste mu bola uložená pokuta vo výške 800 eur v súlade s platným sadzobníkom. Tým sa však jeho problémy neskončili.
Keďže previnilec nemal pri sebe dostatočnú hotovosť a pokutu nedokázal na mieste uhradiť, policajti pristúpili k radikálnemu kroku. Vodičovi bol zadržaný vodičský preukaz, čo znamená, že v jazde už nemohol pokračovať.