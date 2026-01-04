Blížia sa SILNÉ MRAZY: Teploty môžu v niektorých okresoch v noci klesnúť až k –19 °C

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - V niektorých okresoch SR môže byť v noci z nedele na pondelok (5. 1.) od mínus 15 do mínus 19 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa pred nízkymi teplotami. Informuje o tom na svojom webe.
Výstraha platí pre celý Žilinský kraj, okresy Stará Ľubovňa, Kežmarok, Levoča, Sabinov, Poprad, Gelnica, Spišská Nová Ves, Rožňava, Banská Bystrica a Brezno. „Ojedinele sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu mínus 15 až mínus 19 stupňov Celzia. Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch,“ uviedli meteorológovia.
(Zdroj: shmu.sk)